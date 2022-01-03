Зимы уже не будет? Где завтра в Украине ждать 11 градусов тепла (карта)

Температура в Украине на 4 января / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 4 января, в большинстве областей Украины ожидается теплая погода, а также порывистый ветер.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Где будет тепло

В течение дня температура воздуха будет колебаться от +2 до +6 градусов. В западной и южной частях потеплеет до +8. В Крыму будет максимум +11 градусов.

Свежо будет на севере и северо-востоке. Там столбики термометров будут от 2 мороза до 2 тепла.

В Украине ветер преимущественно юго-западного направления, порывистый, а иногда со штормовыми порывами до 15-20 м/с.

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Где будут осадки

В ближайшую ночь выпадет дождь с мокрым снегом. Завтра днем ​​дождь пройдет в западных областях, а также в отдельных районах севера.

Погода в Украине на 4 января. Фото: Наталии Диденко

Какой будет зима

Если рассмотреть по сезонам, то январь ожидается контрастным по температуре. Начало месяца пасмурное, теплое, малоснежное, а вот вторая половина морозная и со снегопадами.

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Февраль холодный, снежный с сильными морозами во второй половине. В середине месяца снежные бураны, а в конце трескучие морозы, снег. Под конец – потепление и мокрый снег.

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