Резкое потепление и осадки по всей стране: погода в Украине на 3 января (карта)

Некоторые регионы прогреет до +11 градусов, однако несмотря на повышение температуры порывы ветра будут достигать 12 м/с

Теплее всего сегодня будет на западе нашей страны/Коллаж: "Сегодня"

В понедельник, 3 января, по всей территории Украины прогнозируют потепление. По сравнению с предыдущим днем, в стране ожидается влажная и ветреная погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня по всей Украине будут идти дожди. Кроме того, в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой областях стоит ждать мокрого снега. Ветер — западный, 7-12 м / с.

На западе синоптики прогнозируют +6-11 градусов. На востоке ожидается 2-4 градуса тепла.

В северных регионах — +3-7 градусов. На юге столбики термометров будут колебаться от +3 до +7 градусов.

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В Киеве будет идти дождь, 5-7 градусов тепла, а в Симферополе тоже ожидаются осадки – +5-7 градусов.

Природные катастрофы в Украине

В последние годы ощутимо меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для Украины.

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Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.

Климатические изменения в стране, которые предупреждают о том, что в будущем нас ждут катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как зимнего, так и летнего периода.

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