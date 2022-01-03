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СЬОГОДНІ Новини України

Різке потепління та опади по всій країні: погода в Україні на 3 січня (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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3 січня, 06:00
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Деякі регіони прогріє до +11 градусів, однак попри підвищення температури пориви вітру сягатимуть 12 м/с
Найтепліше сьогодні буде на заході нашої країни/Колаж: "Сьогодні"
Найтепліше сьогодні буде на заході нашої країни/Колаж: "Сьогодні"

У понеділок, 3 січня, по всій території України прогнозують потепління. У порівнянні з попереднім днем, в країні очікується волога та вітряна погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сьогодні по всій Україні йтиме дощ. Крім того, у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій областях варто чекати на мокрий сніг. Вітер — західний, 7-12 м/с.

На заході синоптики прогнозують +6-11 градусів. На сході очікується 2-4 градуси тепла.

У північних регіонах — +3-7 градусів. На півдні стовпчики термометрів будуть коливатися від +3 до +7 градусів.

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У Києві йтиме дощ, 5-7 градусів тепла, а в Сімферополі також очікуються опади – +5-7 градусів.

Природні катастрофи в Україні

Останніми роками суттєво змінюється клімат. Дедалі більше потопів, ураганів виникає на нашій території, почастішали смерчі, які не є особливо характерними для України.

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Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що на Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофи і до них уже зараз треба бути готовими.

Кліматичні зміни в країні, які попереджають про те, що в майбутньому на нас чекають катаклізми, полягають у загальному підвищенні температур як зимового, так і літнього періоду.

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