Відлига та сонячно: погода в Україні на 2 січня (карта)

Погода в Україні у неділю, 2 січня, буде хмарною, але без опадів.
Про це говориться у прогнозі Українського гідрометцентру.
Деталі
У центрі та на півночі країни буде сонячно. Температура вночі буде до 6 градусів морозу, вдень від 3 до 6 градусів тепла. На дорогах країни подекуди ожеледиця.
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У столиці буде 0...-2 градуси вдень та -3...-5 – уночі. Сонячна погода буде на:
- Вінниччині;
- Житомирщині;
- Чернігівщині;
- Київщині;
- Сумщині;
- Полтавщині;
- Черкащині;
- Кіровоградщині;
- Дніпропетровщині.
Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:
- Не поспішайте, не соромтеся "шльопати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
- Вибирайте взуття на підошві з мікропористої або іншої м'якої основи без підборів.
- Під час ходьби центр ваги тіла спрямовуйте вперед.
- Спускаючись або піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов'язково ставте на сходинку обидві ноги.
- Обходьте металеві кришки люків.
- Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести та не вдасться вчасно загальмувати.
- Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
- Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.
Раніше ми писали:
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