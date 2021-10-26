Зонт не понадобится? Синоптик обрадовала свежим прогнозом погоды в Украине

Солнечная погода в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине в среду, 27 октября, ожидается солнечная погода. Осадков в этот день не предвидится.

Об этом сообщила синоптик Наталия Диденко.

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Погода на 27 октября

Ночью в Украине ожидается от 4 тепла до 4 мороза, местами до 5-7 мороза. Днем максимальная температура воздуха составит 9-12 градусов тепла, на юге 11-14 градусов.

В Киеве 27 октября осадки не предвидятся. Ночью будет небольшой минус, а днем синоптики прогнозируют 10-12 градусов тепла.

На выходных ожидается потепление

На выходных синоптик прогнозирует 10-15 градусов тепла, а в западных областях до 18 градусов тепла. Кроме того, к концу недели в столице ночью и днем потеплеет на несколько градусов.

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Стоит учесть, что в субботу и воскресенье может быть порывистый ветер.

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Аномально холодный сентябрь

Метеорологическая осень пришла в Киев лишь во второй половине сентября. Несмотря на то что сентябрь — осенний месяц, метеорологическая осень началась в Киеве лишь 19 числа со снижением среднесуточной температуры воздуха ниже +15 градусов.

По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составила +13,6 градуса, что ниже климатической нормы 1991-2020 годов на 1,3 градуса.

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