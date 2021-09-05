2002: Скнилівська трагедія, смерть Лобановського і долар по 5 та інші прикмети 12-го року незалежності

Рік, коли 18-річний українець Руслан Пономарьов із Краматорська став наймолодшим чемпіоном світу із шахів, посунувши з цієї позиції росіянина Гаррі Каспарову, коли долар коштував 5 грн, прем'єр-міністром став Віктор Янукович і коли відбулася наймасштабніша авіакатастрофа в історії авіашоу.

Про ці та інші особливості 2002 року – у продовженні проєкту "Україна, яку будуємо ми", присвяченого тридцятій річниці незалежності нашої держави.

Скнилівська трагедія

Під час святкування 60-ї річниці 14 авіаційного корпусу Військово-Повітряних сил України на Скнилівському аеродромі під Львовом 27 липня пілоти не змогли відвести винищувач Су-27УБ від натовпу глядачів після невдалого маневру. У підсумку загинули 77 осіб, серед який було 28 дітей. Травми отримали 250 людей. За кількістю загиблих Скнилівська трагедія стала найбільшою катастрофою в історії авіаційних шоу.

Тоді двоє братів Остап і Олег в одну мить залишилися без мами і бабусі.

"Там було море крові. Але досвід підказав, що треба фотографувати зовсім інакше. Побачив тих дітей, в очах було все намальовано. Розпач. Мандраж прийшов після. Все таки був з сином, уявив, що могло бути. Вже після того, як фотографії були проявлені, був аж озноб. Дуже сильно переживав, не міг спати", – згадує фотокореспондент Євгеній Кравс, який зробив фото братів в момент катастрофи.

В результаті Скнилівської трагедії Остап і Олег залишилися без мами і бабусі

Стабільна економіка України

В той час вже третій рік поспіль економіка показувала позитивну динаміку. Зарплати були стабільні. Долар – по 5 гривень з копійками. Хто накопичив більше, кинулися купувати квартири. Житло дорожчає. З'являється перший середній клас. Офіс-менеджери і робітники успішних підприємств можуть дозволити собі відпочинок у Туреччині і Єгипті.

Скандал з "Кольчугами"

Тоді серйозно похитнулися відносини США з Києвом. А все завдяки плівкам майора держохорони Миколи Мельниченка, якій примудрився засунути диктофон під диван в кабінеті другого президента України Леоніда Кучми. На плівках було зафіксовано, як нібито Кучма погоджується на продаж радіолокаційних станцій "Кольчуга" до Іраку. В той час Ірак під управлінням Садама Хусейна знаходився під санкціями.

"Мені роз’яснював льотчик. Каже: коли я лечу, я бачу, що мене бачать, а "Кольчугу" не бачили. І коли "Кольчуга" працює, все дно повітряне не знає, що за ним спостерігають, ведуть", – каже Юрій Єхануров, колишній міністр оборони.

У загадковій автокатастрофі гине очільник Укрспецекспорту Валерій Малєв, а США… не знаходять "Кольчуг" в Іраку. І вибачаються.

Перемога "Нашої України"

Леоніду Кучмі до закінчення президентської каденції залишається два роки. Він ініціює політичну реформу, щоб змінити баланс сил на користь парламенту. Та зміни до Конституції так і не проголосували. А вибори до Верховної Ради виграє опозиційний блок "Наша Україна". Патріотичні гасла, курс у Європу і Віктор Ющенко, який стане наступним президентом.

"Всі демократичні сили вирішили, що нарешті треба спробувати об’єднатися. Віктор Ющенко, по-моєму, зранку до вечора тільки тим і займався, що розмовляв з лідерами партій", – згадує Юрій Єхануров, екс-прем’єр-міністр.

Після парламентських виборів прем’єром стає Віктор Януковіч, а головою Адміністрації президента – Віктор Медведчук. А країна дізнається про "темники". Це скорочено від "теми тижня". Журналісти отримують від близьких до Банкової технологів інструкції: як правильно писати і знімати. А про що писати не слід.

Втрата великого тренера

13 травня світ залишив видатний український футболіст і тренер, багаторічний наставник київського футбольного клубу "Динамо", на чолі якого клуб двічі вигравав Кубок володарів кубків УЄФА,тренер збірної України у 2000—2001 роках, один з найтитулованіших тренерів в історії світового футболу – Велерій Лобановский.

На матчі киян з запорізьким "Металургом" йому стало зле. Інсульт. Оперували найкращі нейрохірурги. Але 13-го травня Лобановського не стало. Метр, рудий, генерал, маятник – так звали його друзі і вболівальники. Відзначали унікальні тренерські методи і людські риси.

Народження Гаррі Поттера

Видавництво "А-ба-ба-га-ла-ма-га" і незрівняний перекладач Віктор Морозов подарували українським дітям і не тільки переклад бестселера англійської письменниці Джоан Роулінг про малого чарівника Гаррі Поттера.

"Я просто намагався відчути себе – свою внутрішню дитину розбудити. І намагався так перекладати, щоб мені самому було цікаво. Як дитині. Я перевтілювався не тільки у Гаррі Поттера, а й в професора Альбуса Дамблдора. Уявляв: я професор Альбус Дамблдор. Ми ж поспішали з паном Іваном Малковичем. Треба було, щоб український переклад, принаймні, наступні, виходив раніше за російські. Тому я мусив починати роботу о 6 ранку. А закінчувати о 3 ночі", – згадує Віктор Морозов.

Перемоги "Шахтаря"

Футбольний клуб "Шахтар" під керівництвом італійця Невіо Скали вперше виграє чемпіонат України з футболу. Потім буде ще 12 чемпіонств, десять Кубків України і Кубок УЄФА. Цей тріумф не лише перервав монополію київського "Динамо", а стимулював інші клуби. Вони вкладають гроші в гравців і здобувають перемоги у Європі.