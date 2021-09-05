2002: Скниловская трагедия, смерть Лобановского, доллар по 5 и другие приметы 12-го года независимости

Год, когда 18-летний украинец Руслан Пономарев из Краматорска стал самым молодым чемпионом мира по шахматам, сдвинув с этой позиции россиянина Гарри Каспарову, когда доллар стоил 5 грн, премьер-министром стал Виктор Янукович и когда произошла самая масштабная авиакатастрофа в истории авиашоу.

Об этих и других особенностях 2002 года – в продолжении проекта "Украина, которую строим мы", посвященного тридцатой годовщине независимости нашего государства.

Скниловская трагедия

Во время празднования 60-й годовщины 14 авиационного корпуса Военно-Воздушных сил Украины на Скниловском аэродроме под Львовом 27 июля пилоты не смогли отвести истребитель Су-27УБ от толпы зрителей после неудачного маневра. В итоге погибли 77 человек, среди которых было 28 детей. Травмы получили 250 человек. По количеству погибших Скниловская трагедия стала крупнейшей катастрофой в истории авиационных шоу.

Тогда двое братьев Остап и Олег в один миг остались без мамы и бабушки.

"Там было море крови. Но опыт подсказал, что необходимо фотографировать совсем иное. Увидел тех детей, в глазах было все нарисовано. Отчаяние. Мандраж пришел после. Все-таки был с сыном, представил, что могло быть. Уже после того, как фотографии были проявлены, был даже озноб. Очень сильно переживал, не мог спать", – вспоминает фотокорреспондент Евгений Кравс, который сделал фото братьев в момент катастрофы.

В результате Скниловской трагедии Остап и Олег остались без мамы и бабушки

Стабильная экономика Украины

В то время уже третий год подряд экономика показывала положительную динамику. Зарплаты были стабильные. Доллар – по 5 гривен с копейками. Кто накопил что-то, бросились покупать квартиры. Жилье дорожает. Появляется первый средний класс. Офис-менеджеры и рабочие успешных предприятий могут позволить себе отдых в Турции и Египте.

Скандал с "Кольчугами"

Тогда серьезно пошатнулись отношения США с Киевом. А все благодаря пленкам майора госохраны Николая Мельниченко, которой умудрился засунуть диктофон под диван в кабинете второго президента Украины Леонида Кучмы. На пленках было записано, как якобы Кучма соглашается на продажу радиолокационных станций "Кольчуга" в Ирак. В то время Ирак под управлением Саддама Хусейна находился под санкциями.

"Мне разъяснял летчик. Говорит: когда я лечу, я вижу, что меня видят, а "Кольчугу" не видели. И когда "Кольчуга" работает, все дно воздушное не знает, что за ним наблюдают, ведут", – говорит Юрий Ехануров, бывший министр обороны.

В загадочной автокатастрофе погибает глава Укрспецэкспорта Валерий Малев, а США... не находят "Кольчуг" в Ираке. И извиняются.

Победа "Нашей Украины"

Леониду Кучме до окончания президентской каденции остается два года. Он инициирует политическую реформу, чтобы изменить баланс сил в пользу парламента. Изменения в Конституцию так и не проголосовали. А выборы в Верховную Раду выигрывает прозападный оппозиционный блок "Наша Украина". Патриотические лозунги, курс в Европу и Виктор Ющенко, который станет следующим президентом.

"Все демократические силы решили, что наконец необходимо попробовать объединиться. Виктор Ющенко, по-моему, с утра до вечера только тем и занимался, что разговаривал с лидерами партий", – вспоминает Юрий Ехануров, экс-премьер-министр.

После парламентских выборов премьером становится Виктор Янукович, а главой Администрации президента – Виктор Медведчук. А страна узнает о "темниках". Это сокращенно от "темы недели". Журналисты получают от близких к Банковой технологов инструкции: как правильно писать и снимать. А о чем писать не следует.

Потеря великого тренера

13 мая мир оставил выдающийся украинский футболист и тренер, многолетний наставник киевского футбольного клуба "Динамо", во главе которого клуб дважды выигрывал Кубок обладателей кубков УЕФА, тренер сборной Украины в 2000-2001 годах, один из самых титулованных тренеров в истории мирового футбола – Велерий Лобановский.

На матче киевлян с запорожским "Металлургом" ему стало плохо. Инсульт. Оперировали лучшие нейрохирурги. Но 13 мая Лобановского не стало. Метр, рыжий, генерал, маятник – так звали его друзья и болельщики. Отмечали уникальные тренерские методы и человеческие черты.

Рождение Гарри Поттера

Издательство "А-ба-ба-га-ла-ма-га" и несравнимый переводчик Виктор Морозов подарили украинским детям и не только перевод бестселлера английской писательницы Джоан Роулинг о маленьком волшебнике Гарри Поттере.

"Я просто пытался почувствовать себя – своего внутреннего ребенка разбудить. И пытался так переводить, чтобы мне самому было интересно. Как ребенку. Я перевоплощался не только в Гарри Поттера, но и в профессора Альбуса Дамблдора. Представлял: я профессор Альбус Дамблдор. Мы же спешили с господином Иваном Малковичем. Надо было, чтобы украинский перевод, по крайней мере, следующие, выходил раньше российского. Поэтому я должен был начинать работу в 6 утра. А заканчивать в 3 ночи ", – вспоминает Виктор Морозов.

Победы "Шахтера"

Футбольный клуб "Шахтер" под руководством итальянца Невио Скалы в первый раз выигрывает чемпионат Украины по футболу. Затем будет еще 12 чемпионств, десять Кубков Украины и Кубок УЕФА. Этот триумф не только прервал монополию киевского "Динамо", а стимулировал другие клубы. Они вкладывают деньги в игроков и одерживают победы в Европе.