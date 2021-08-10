"Абхазького сценарію" на Донбасі не буде: експерт озвучив план Путіна

Президент Росії Володимир Путін не зацікавлений у легалізації російських військ на Донбасі під виглядом миротворців, оскільки йому навпаки потрібно спихнути цю територію Україні, але на своїх умовах і мати там свій вплив. Про це йде мова в нашій статті на сайті "Сьогодні".

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов розповів нам у коментарі, що "абхазький сценарій" навряд чи буде реалізований на Донбасі, оскільки в даному випадку він не в інтересах президента Росії Володимира Путіна.

"Легалізація російських військ на території Донбасу не входить в плани Кремля. Провернувши "абхазький сценарій", Росія буде змушена визнати автономію "Л/ДНР", і тоді план повернути Донбас до України впаде, як картковий будиночок", – сказав експерт.

За його словами, Путін хоче "заштовхати" Донбас назад в Україну з особливим статусом, прописаним в Мінських угодах. Статусом, що дозволяє накладати вето на будь-які внутрішні і зовнішні питання.

"У такому разі Донбас зможе заважати Україні рухатися в бік Заходу і розгортатиме нас до Росії. Ось чого домагається Путін. А Лукашенко лише визначив свої позиції: Росія його друг, а Україна – противник. Не більше того", – підсумував Жданов.

Що таке "абхазький сценарій"?

Ситуація з паспортами для жителів т.н. "Л/ДНР" нагадує "грузино-абхазький сценарій", який використовувася Росією перед вторгненням в Абхазію і Південну Осетію. Конфлікти в грузинських автономіях почалися ще на початку 1990-х. Після поразки грузинської сторони більшість жителів автономій грузинської національності змушені були залишити свої будинки.

Закон про громадянство Грузія прийняла лише 25 березня 1993 року, коли бойові дії у Південній Осетії (Цхінвальському регіоні) вже припинилися, а війна в Абхазії вже йшла повним ходом. Тому на момент початку війни і кілька років по тому всі жителі цих регіонів все ще користувалися старими радянськими паспортами.

Росія почала видавати закордонні російські паспорти жителям Абхазії і Південної Осетії (Цхінвальського регіону) ще у 2000 році. До моменту появи власних абхазьких і південноосетинських паспортів у 2006 році російські документи вже отримала переважна більшість населення цих регіонів і стали повноцінними громадянами РФ. Ситуація з наявністю на формально "чужій" території "своїх" громадян легітимізувала введення російських військ у 2008 році під виглядом миротворчого контингенту.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Донбас ніколи не буде російським, і порадив любителям "русского мира" збирати речі і їхати в РФ.

У свою чергу журналіст Дмитро Гордон зазначав, що Путін не віддасть Донбас, якщо Крим не визнають російським.