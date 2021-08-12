Андрій Білецький: В суботу ми покажемо, що не боїмося ручних псів

В суботу о 13 годині Нацкорпус проводить акцію протесту в Києві біля офісу Президента на вулиці Банковій. Джерела в партії повідомили, що в мітингу візьме участь не менше 1000 осіб. Зокрема з регіонів. Як відомо, нещодавно в Харкові були затримані керівники місцевої організації Нацкорпусу – Сергій Величко ("Чіллі-Віллі"), ветеран "Азова" Артем Мошенський та інші.

Їх звинуватили в рекеті – нібито члени Нацкорпусу кошмарили місцевий бізнес. Та керівники Нацкорпусу стверджують, що протест не пов'язаний з нещодавніми арештами. Він проти імплементації Мінських угод і формули Штайнмаєра. Примітно, що й керівництво країни неодноразово висловлювалося в тому ключі, що реалізація цих угод в їхньому теперішньому вигляді неможлива.

Також в Нацкорпусі стверджують, що акція під офісом президента буде виключно мирною. Про це Segodnya.ua розповів лідер Нацкорпусу Андрій Білецький.

Представники Харьковської організації Нацкорпусу біля Шевченківського суду Київа на вул. Дегтярівська / Фото: уніан

Зачистка патріотів

Андрій Білецький підтвердив, що в мітингу візьмуть участь ветерани АТО і люди з патріотичною позицією з усієї України. Крім представників Нацкорпусу – братимуть участь "Свобода" і низка інших націоналістичних організацій. Водночас Білецький стверджує, що їхній протест – не реакція на арешт активістів. Причина в тому, що влада "зливає інтереси країни".

"Цієї осені Зеленський має реалізувати так звану формулу Штайнмаєра з амністією бойовиків, виборами в ОРДЛО і по факту – визнанням капітулації України у війні. Влада розуміє, що такий сценарій не влаштовує ветеранів війни", – говорить Білецький.

За його словами, СБУ отримала наказ почати зачистку і дискредитацію патріотичний сил – тому затримання учасників Азовського руху в Харкові збіглися з арештами свободівців в Кіровоградській області. А також проведено обшуки в русі Традиції і Порядок, а глава запорізької організації Основ Майбутнього отримав підозру.

"І це лише те, що на слуху – тисячі фальсифікованих справ чекають команди, – говорить Білецький. – Цієї суботи ми покажемо, що не боїмося ручних псів".

Чіллі – Віллі і "Путін Х..."

Водночас, 6-го серпня Шевченківський райсуд Києва виніс рішення взяти під варту на 60 діб сімох членів Нацкорпусу з Харкова. Раніше вони були затримані співробітниками СБУ за підозрою в рекеті.

За даними СБУ, в Харківській області ветерани "Азова" створили злочинне угруповання, керівниками якого стали:

27-річний виходець з групи футбольних фанатів "Harkiv Hooligans"/"Kharkov City Patriots", один з лідерів місцевого осередку "Нацкорпусу" Сергій Величко (прізвисько "Чіллі-Віллі"),

31-річний ветеран "Азова", засновник охоронної компанії "Корпус", Артем Мошенський.

Нагадаємо, що саме Сергій Величко є автором відомого на всю країну слогана "Путін Х..."

За офіційною інформацією ОЗУ підозрюють у вимаганні з погрозами застосування насильства, знищенням і пошкодженням автомобілів. Обсяг "прибутку" рекетирів, за даними правоохоронців становив понад 1 мільйон гривень щомісяця. Під час обшуків у фігурантів було вилучено зброю та боєприпаси.

Сергій Величко, один з героїв 2014 року, зараз затриманий за підозрою в створенні ОЗУ / Фото: hromadske.tv

Адвокати готують апеляцію

На пресконференції в столиці адвокат затриманих Євген Самойлов заявив, що "семеро членів Нацкорпусу не мають жодного відношення до інкримінованих їм злочинів, а підслідність цієї справи СБУ – була створена шляхом маніпуляцій з Кримінальним кодексом".

Адвокат також назвав низку питань до слідства:

Співробітники СБУ стверджують, що довго вели спостереження за затриманими. Та водночас чомусь не затримали їх під час скоєння злочину;

Вилучена у затриманих зброя була зареєстрована. І дивним чином цей факт наводиться як доказ злочинної діяльності затриманих;

Захисникам підозрюваних досі не показали всіх матеріалів справи. Зокрема, йдеться про записи розмов підприємців з підозрюваними, на яких останні нібито погрожують бізнесменам. Відповідно немає гарантій, що ці голоси дійсно належать затриманим членам Нацкорпусу;

Самойлов так само повідомив, що вже в п'ятницю 13 серпня захисники затриманих планують подати апеляційні скарги на рішення Шевченківського суду столиці про утримання підозрюваних під вартою.

"Фітіль" для дострокових виборів до ВР

Показово, що далеко не всі члени Нацкорпусу поділяють думку, що у випадку з тим, що сталося з харківської організацією Нацкорпусу, мало місце замовлення влади. Хоча водночас незадоволені жорсткістю дій силових структур. Так, один із засновників полку "Азов" Сергій Короткий сказав Segodnya.ua:

"Я вважаю, що участь в АТО не звільняє від кримінального покарання. Упевнений, цю точку зору поділяють також інші ветерани війни. Хоча останнім часом було винесено чимало вироків членам різних націоналістичних організацій, і всі вони були досить суворі. Нехай суд вирішує, наскільки ці є правомірними. Але нам здається, що на тлі того, що кум Путіна – Медведчук перебуває під домашнім арештом – це несправедливо щодо людей, які воювали за Україну. На нашу думку, закон має бути один для всіх. І це нас об'єднує".

Один з засновників полку "Азов" Сергій Короткіх вважає, що патріотизм не може бути прикриттям для злочинців / Фото: уніан

Відповідно відзначимо, що незважаючи на заяви Нацкорпусу про те, що акція протесту в суботу буде мирною – експерти висловлюють стосовно мітингу націоналістів побоювання.

"Думаю в суботу акція протесту дійсно пройде мирно. Але подальший розвиток подій буде залежати від двох чинників, – каже політолог Володимир Воля. – По-перше, чи буде це одноразова акція чи мітинги "правих" стануть проходити регулярно. По-друге, чи не захоче восени хтось із провідних політиків скористатися націоналістами як "фітілем", щоб вплинути на політичну ситуацію в країні. Наприклад, використовувати націоналістів (зверніть увагу, що на мітинг протесту в суботу виходить не тільки Нацкорпус, а й інші право-радикальні організації) щоб домогтися дострокових виборів до парламенту. Той факт, що вони взагалі виходять на вулиці – велика спокуса для великих політичних гравців".

Одночасно висловлюється думка, що дії правих можуть бути й картинкою для західних партнерів України. Наприклад, вони можуть вказувати на необхідність перегляду Мінських угод. Оскільки реалізація їх здатна викликати набагато більш активні протести.

Раніше Segodnya.ua повідомляв, що за даними СБУ прибуток рекетирів з Харківської організації Нацкорпусу становив до 1 млн. грн. на місяць. Вони, за даними слідства, займалися рекетом компаній, що займаються ритуальними послугами.

Також раніше Андрій Білецький в ефірі "України 24" заявив, що не виключає протестів цієї осені. За його словами, люди виходять на вулиці, коли не можуть добитися справедливості.