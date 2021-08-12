Андрей Билецкий: В субботу мы покажем, что не боимся ручных псов

В субботу в 13 часов Нацкорпус проводит акцию протеста в Киеве около офиса Президента на улице Банковой. Источники в партии сообщили, что в митинге примет участие не менее 1000 человек. В том числе из регионов. Как известно, недавно в Харькове были задержаны руководители местной организации Нацкорпуса – Сергей Величко ("Чилли-Вилли"), ветеран "Азова" Артем Мошенский и другие.

Их обвинили в рэкете – якобы члены Нацкорпуса кошмарили местный бизнес. Но руководители Нацкорпуса утверждают, что протест не связан с недавними арестами. Он против имплементации Минских соглашений и формулы Штайнмаера. Примечательно, что и руководство страны неоднократно высказывалось в том ключе, что реализация этих соглашений в их нынешнем виде невозможна.

Также в Нацкорпусе утверждают, что акция под офисом президента будет исключительно мирной. Об этом Segodnya.ua рассказал лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий.

Представители Харьковской организации Нацкорпуса возле Шевченковского районного суда Киева на ул. Дегтяревская / Фото: УНИАН

Зачистка патриотов

Андрей Билецкий подтвердил, что в митинге примут участие ветераны АТО и люди с патриотической позицией со всей Украины. Кроме представителей Нацкорпуса – "Свобода" и ряд других. При этом Билецкий утверждает, что их протест – не реакция на арест активистов. Причина в том, что власть "сливает интересы страны".

"Этой осенью Зеленский должен реализовать так называемую формулу Штайннмайера с аминистией боевиков, выборами в ОРДЛО и по факту – признанием капитулации Украины в войне. Власть понимает, что такой сценарий не устраивает ветеранов войны", – говорит Билецкий.

По его словам, СБУ получила приказ начать зачистку и дискредитацию патриотический сил – поэтому задержания участников Азовского движения в Харькове совпали с арестами свободовцев в Кировогражской области. А также произошли обыски в движении Традиции и Порядок, а глава запорожской организации Основ Будущего получил подозрение.

"И это лишь то, что на слуху – тысячи фальсифицированных дел ждут команды, – говорит Билецкий. – В эту субботу мы покажем, что не боимся ручных псов".

Тилли – Вилли и "Путин Х…"

Между тем, 6-го августа Шевченковский райсуд Киева вынес решение взять под стражу на 60 суток семерых членов Нацкорпуса из Харькова. Ранее они были задержаны сотрудниками СБУ по подозрению в рэкете.

По данным СБУ, в Харьковской области ветераны "Азова" создали преступную группировку, руководителями которой стали:

27-летний выходец из группы футбольных фанатов "Harkiv Hooligans"/"Kharkov City Patriots ", один из лидеров местной ячейки "Нацкорпуса" Сергей Величко (прозвище "Чилли-Вилли"),

31-летний ветеран "Азова", основатель охранной компании "Корпус", Артем Мошенский.

Напомним, что именно Сергей Величко является автором известного на всю страну слогана "Путин Х…"

По официальной информации ОПГ подозревают в вымогательстве с угрозами применения насилия, уничтожением и повреждением автомобилей. Объем "прибыли" рэкетиров, по данным правоохранителей составлял более 1 миллиона гривен ежемесячно. Во время обысков у фигурантов были изъяты оружие и боеприпасы.

Сергей Величко, один из героев 2014 года, сейчас арестован по подозрению в создании ОПГ / Фото: hromadske.tv

Адвокаты готовят апелляцию

На пресс-конференции в столице адвокат задержанных Евгений Самойлов заявил, что "семеро членов Нацкорпуса не имеют никакого отношения к инкриминируемым им преступлениям, а подследственность этого дела СБУ – была создана путем манипуляций с Уголовным кодексом".

Адвокат так же назвал ряд вопросов к следствию:

Сотрудники СБУ утверждают, что долго вели наблюдение за задержанными. Но при этом почему-то не задержали их во время совершения преступления;

Изъятое у задержанных оружие было зарегистрировано. И не понятно почему этот факт приводиться как доказательство преступной деятельности задержанных;

Защитникам подозреваемых до сих пор не показали всех материалов дела. В частности, речь идет о записях разговоров предпринимателей с подозреваемых, на которых последние якобы угрожают бизнесменам. Соответственно нет гарантий, что эти голоса действительно принадлежат задержанным членам Нацкорпуса;

Самойлов так же сообщил, что уже в пятницу 13 августа защитники задержанных планируют подадать аппеляционные жалобы на решение Шевченковского суда столицы о содержании подозреваемых под стражей.

"Фитиль" для досрочных выборов в ВР

Показательно, что далеко не все члены Нацкорпуса разделяют мнение, что в случае с тем, что произошло с харьковской организацией Нацкорпуса, имел место заказ власти. Хотя при этом недовольны жесткостью действий силовых структур. Так, один из основателей полка "Азов" Сергей Короткий сказал Segodnya.ua:

"Я считаю, что участие в АТО не освобождает от уголовного наказания. Уверен эту точку зрения разделяют и другие ветераны войны. Хотя в последнее время было вынесено достаточно много приговоров членам различных националистических организаций, и все они были достаточно суровые. Пусть суд решает, насколько эти решения правомерны. Но нам кажется, что на фоне того, что кум Путина – Медведчук находится под домашним арестом – это не справедливо по отношению к людям, которые воевали за Украину. На наш взгляд, закон должен быть один для всех. И это нас объединяет".

Один из основателей полка "Азов" Сергей Коротких считает, что патриотизм – не прикрытие для преступников / Фото: УНИАН

Отметим так же, что несмотря на заявления Нацкорпуса о том, что акция протеста в субботу будет мирной – эксперты высказывают по поводу митинга националистов опасения.

"Думаю в субботу акция протеста действительно пройдет мирно. Но дальнейшее развитие событий будет зависеть от двух факторов, – говорит политолог Владимир Воля. – Во-первых, будет ли это одноразовая акция или митинги "правых" станут проходить регулярно. Во-вторых, не захочет ли осенью кто-то из ведущих политиков воспользоваться националистами как "фитилем", чтобы повлиять на политическую ситуацию в стране. К примеру, использовать националистов (обратите внимание, что на митинг протеста в субботу выходит не только Нацкорпус, но и другие право-радикальные организации) чтобы добиться досрочных выборов в парламент. Тот факт, что они вообще выходят на улице – большой соблазн для крупных политических игроков."

Одновременно высказывается мнение, что действия правых могут быть и картинкой для западных партнеров Украины. Например, они могут указывать на необходимость пересмотра Минских соглашений. Поскольку реализация их способна вызвать гораздо более активные протесты.

Ранее Segodnya.ua сообщал, что по данным СБУ прибыль рэкетиров из Харьковской организации Нацкорпуса составляла до 1 млн. грн. в месяц. Они, по данным следствия, занимались рэкетом компаний, занимающиеся ритуальными услугами.

Также ранее Андрей Билецкий в эфире "Украины 24" заявил, что не исключает протестов этой осенью. По его словам, люди выходят на улицы, когда не могут добиться справедливости.