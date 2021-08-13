Меркель летить до Києва виправляти старі помилки. Чого чекати від переговорів Зеленського з канцлером Німеччини

Узгоджено дату прибуття до Києва з робочим візитом канцлера Німеччини Ангели Меркель – в столиці України німецького політика чекають 22 серпня. На тлі домовленості ФРН і США про запуск російського газопроводу "Північний потік-2", який подаватиме газ до Німеччини в обхід України, майбутній візит викликає тривогу не тільки в нашій країні. Чого очікувати від цього раунду човникової дипломатії, розповіли експерти "Сьогодні".

Наостанок заїде попрощатися з Путіним

Згідно з повідомленням Офісу президента України, німецький канцлер прилетить до Києва за день до старту першого саміту "Кримська платформа" – переговорного майданчика з деокупації півострова, який відбудеться 23 вересня. Згідно із заявою офіційного представника уряду ФРН Штеффена Зайберта, візит до Києва буде одноденним.

За два дні до приїзду в Україну Меркель вирішила відвідати Москву і в якості канцлера ФРН востаннє зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним. Нагадаємо, новий глава уряду Німеччини стане відомий після виборів до Бундестагу 26 вересня.

Час не чекає

Поки невідомо, які привіти привезе з Москви в Україну Ангела Меркель. У Києві, згідно з повідомленнями з Офісу президента України, канцлер ФРН буде обговорювати з українським лідером:

захист інтересів України через запуск російського газопроводу "Північний потік – 2";

ситуацію на Донбасі і як реанімувати мирні переговори;

двосторонні відносини з Німеччиною, як ключовим партнером України в Європі.

На думку експертів "Сьогодні", переговори щодо продовження договору про транзит російського газу через українську ГТС мають початися якомога швидше – вже у вересні.

"Відкладати підготовку до переговорів не можна. Меркель вже пообіцяла домогтися цього в спільній заяві зі США щодо запуску "Північного потоку-2". Друга тема – необхідність відновлення переговорів у "нормандської форматі"". Володимир Фесенко політолог

Прориву чекати не варто

На думку українських політологів, прориву від цих переговорів чекати не варто, хоча Меркель і спробує на повну силу використовувати метод човникової дипломатії – відвідування столиць двох конфліктуючих країн для пошуку компромісного рішення.

"Я скептично ставлюся до тези, що Україна перебуває у сфері впливу Німеччини і з урахуванням її зближення з РФ нічого хорошого Києву чекати не слід. Він абсолютно не відповідає дійсності. Це не вперше, коли візити Меркель збігаються в обидві країни. Меркель діє у стилі човникової дипломатії. Вона не хоче йти у програші. Вона хоче залишити своєму наступникові зовнішньо-політичний спадок в досить хорошому стані. Та жодних проривів чекати не варто – для цього немає передумов. Позиції України і Росії надто різняться, щоб Меркель наскоком змогла їх вирішити", – зазначив у розмові з "Сьогодні" Фесенко.

Політична спадщина Меркель під питанням

На думку політологів, критика, яка ринула з боку офіційного Києва на Берлін після операції щодо "Північного потоку-2", досягла своєї мети – Меркель пішла на ці, звичайно ж, нелегкі переговори. Вона змушена буде переступити через нашу критику, щоб цей її прощальний візит мав хоч якийсь результат і став гідною політичною спадщиною.

"Критика була справедливою і досягла мети – Меркель і німецька еліта перестали говорити, що "Північний потік-2" виключно комерційний проєкт, а стали розглядати його в контексті європейської безпеки і гарантій України. Завдання тепер – провести переговори так, щоб Україна отримала необхідні гарантії транзиту російського газу в прийнятних обсягах і на тривалий строк. З огляду на те, що це її прощальний візит, їй би хотілося, щоб все завершилося якоюсь угодою зокрема і щодо Мінських угод. Це і буде її політичною спадщиною". Вадім Карасьов Голова Інституту глобальних стратегій.

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