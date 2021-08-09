До Зеленського у Київ приїде Меркель: що будуть обговорювати і коли візит

Візит вже підтверджено німецькою стороною і зараз опрацьовується на робочому рівні

Зеленський чекає Меркель напередодні "Кримської платформи" і Дня Незалежності

Після липневого візиту президента Володимира Зеленського у Німеччину, 22 серпня до Києва приїде німецький канцлер Ангела Меркель.

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Про це повідомив в Facebook речник глави української держави Сергій Никифоров.

"Федеральний канцлер ФРН пані Анґела Меркель має намір відвідати Україну з візитом 22 серпня. Теми переговорів: безпека, двосторонні відносини та інші актуальні питання", – написав він.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк уточнив Стране, що візит вже підтверджено німецькою стороною і зараз готується на робочому рівні.

"Тематичне наповнення візиту цілком прозоре. Це і питання, що стосуються переговорів про мир на Донбасі, і питання, що стосуються безпеки в ширшому сенсі, у тому числі і в газовій сфері", – підкреслив він.

Меркель в Україні

На наступний день після візиту, 23 серпня, стартує перший саміт "Кримської платформи". Ще не відомо, чи буде на ньому представляти Німеччину саме Меркель і чи прийме вона участь у святкуванні Дня Незалежності 24 серпня.

Одним з головних питань зустрічі може стати російський газопровід "Північний потік – 2", за який "так боролася" Німеччина. У Зеленського буде шанс черговий раз спробувати переконати німців в недоцільності запуску цього газогону.

А самій Меркель в посаді канцлера ФРН залишилося недовго – наприкінці вересня пройдуть парламентські вибори у Німеччині і буде обраний новий канцлер.

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Нагадаємо, 11 липня Володимир Зеленський побував у Німеччині з дводенним робочим візит. Український лідер зустрівся з главою Християнсько-демократичного союзу Арміном Лашетом, 12 липня провів переговори з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмайером і канцлером Ангелою Меркель. Читайте детальніше, чим завершилися переговори Зеленського і Меркель.

У той же час канцлер ФРН обнадіяла Зеленського - "Північний потік – 2" не стане заміною Україні.