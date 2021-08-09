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К Зеленскому в Киев приедет Меркель: что будут обсуждать и когда визит

9 августа 2021 13:23

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Визит уже подтвержден немецкой стороной и сейчас прорабатывается на рабочем уровне

Зеленский ждет Меркель накануне "Крымской платформы" и Дня Независимости

Зеленский ждет Меркель накануне "Крымской платформы" и Дня Независимости

После июльского визита президента Владимира Зеленского в Германию, 22 августа в Киев приедет немецкий канцлер Ангела Меркель.

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Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров.

"Федеральный канцлер ФРГ госпожа Ангела Меркель намерена посетить Украину с визитом 22 августа. Темы переговоров: безопасность, двусторонние отношения и другие актуальные вопросы", – написал он.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уточнил Стране, что визит уже подтвержден немецкой стороной и сейчас готовится на рабочем уровне.

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К Зеленскому в Киев приедет Меркель: что будут обсуждать и когда визит
Зеленский ждет Меркель накануне "Крымской платформы" и Дня Независимости

"Тематическое наполнение визита вполне прозрачное. Это и вопросы, касающиеся переговоров о мире на Донбассе, и вопросы, касающиеся безопасности в более широком смысле, в том числе и в газовой сфере", – подчеркнул он.

Меркель в Украине

  • На следующий день после визита, 23 августа, стартует первый саммит "Крымской платформы". Пока не известно, будет ли на нем представлять Германию именно Меркель и примет ли она участие в праздновании Дня Независимости 24 августа.
  • Одним из главных вопросов встречи может стать российский газопровод "Северный поток – 2", за который "так боролась" Германия. У Зеленского будет шанс очередной раз попытаться переубедить немцев в нецелесообразности запуска этого газопровода.
  • А самой Меркель в должности канцлера ФРГ осталось недолго – в конце сентября пройдут парламентские выборы в Германии и будет избран новый канцлер.
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Напомним, 11 июля Владимир Зеленский побывал в Германии с двухдневным рабочим визитом. Украинский лидер встретился с главой Христианско-демократического союза Армином Лашетом, 12 июля провел переговоры с федеральным президентом Франк-Вальтером Штайнмайером и канцлером Ангелой Меркель. Читайте подробней, чем завершились переговоры Зеленского и Меркель.

В то же время канцлер ФРГ обнадежила Зеленского – "Северный поток – 2" не станет заменой Украине.

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