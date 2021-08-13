Меркель летит в Киев исправлять старые ошибки. Чего ждать от переговоров Зеленского с канцлером Германии

Согласована дата прибытия в Киев с рабочим визитом канцлера Германии Ангелы Меркель – в столице Украины немецкого политика ждут 22 августа. На фоне договоренности ФРГ и США о запуске российского газопровода "Северный поток-2", который будет подавать газ в Германию в обход Украины, будущий визит вызывает тревогу не только в нашей стране. Чего ожидать от этого раунда челночной дипломатии, рассказали эксперты "Сегодня".

Напоследок заедет проститься с Путиным

Согласно сообщению Офиса президента Украины, немецкий канцлер прилетит в Киев за день до старта первого саммита "Крымская платформа" – переговорной площадки по деоккупации полуострова, который состоится 23 сентября. Согласно заявлению официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта, визит в Киев будет однодневным.

За два дня до приезда в Украину Меркель решила посетить Москву и в качестве канцлера ФРГ в последний раз встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Напомним, новый глава правительства Германии станет известен после выборов в Бундестаг 26 сентября.

Время не ждет

Пока неизвестно, какие приветы привезет из Москвы в Украину Ангела Меркель. В Киеве, согласно сообщениям из Офиса президента Украины, канцлер ФРГ будет обсуждать с украинским лидером:

защиту интересов Украины в связи с запуском российского газопровода "Северный поток – 2";

ситуацию на Донбассе и как реанимировать мирные переговоры;

двухсторонние отношения с Германией, как ключевым партнером Украины в Европе.

По мнению экспертов "Сегодня", переговоры по продлению договора о транзите российского газа через украинскую ГТС должны начаться как можно скорее – уже в сентябре.

"Откладывать подготовку к переговорам нельзя. Меркель уже пообещала добиться этого в совместном заявлении с США по запуску "Северного потока-2". Вторая тема – необходимость возобновления переговоров в "Нормандском формате"". Владимир Фесенко политолог

Прорыва ждать не стоит

По мнению украинских политологов, прорыва от этих переговоров ждать не стоит, хотя Меркель и попытается на полную силу использовать метод челночной дипломатии – посещение столиц двух конфликтующих стран для поиска компромиссного решения.

"Я скептически отношусь к тезису, что Украина находится в сфере влияния Германии и с учетом ее сближения с РФ ничего хорошего Киеву ждать не следует. Он совершенно не соответствует действительности. Это не первый раз, когда визиты Меркель совпадают в обе страны. Меркель действует в стиле челночной дипломатии. Она не хочет уходить проигравшей. Она хочет оставить своему преемнику внешне-политическое наследство в достаточно хорошем состоянии. Но никаких прорывов ждать не стоит – для этого нет предпосылок. Позиции Украины и России слишком различаются, чтобы Меркель наскоком смогла их решить", – отметил в разговоре с "Сегодня" Фесенко.

Политическое наследие Меркель под вопросом

По мнению политологов, критика, которая обрушилась со стороны официального Киева на Берлин после сделки по "Северному потоку-2", достигла своей цели – Меркель пошла на эти, конечно же, нелегкие переговоры. Она вынуждена будет переступить через нашу критику, чтобы этот ее прощальный визит имел хоть какой-то результат и стал достойным политическим наследием.

"Критика была справедливой и достигла цели – Меркель и немецкая элита перестали говорить, что "Северный поток-2" исключительно коммерческий проект, а стали рассматривать его в контексте европейской безопасности и гарантий Украины. Задача теперь – провести переговоры так, чтобы Украина получила необходимые гарантии транзита российского газа в приемлемых объемах и на долгий срок. Учитывая, что это ее прощальный визит, ей бы хотелось, чтобы все завершилось какой-то сделкой в том числе и по Минским соглашениям. Это и будет ее политическим наследием". Вадим Карасев Глава Института глобальных стратегий.

Напомним нашим читателям, что: