Anonymous з Україною! Зламано понад 300 сайтів Росії

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Хакерське угруповання Anonymous зламало понад 300 урядових сайтів, державних ЗМІ та банків Російської Федерації за останні 48 годин.
Про це угруповання заявило у себе на сторінці у Twitter.
"Anonymous закрили понад 300 російських урядових сайтів, державних ЗМІ та банків за останні 48 годин, причому більшість із них наразі відключено", – зазначили там.
Водночас Anonymous злили в Мережу базу даних Сбербанку:
Anonymous оголосили Росії кібервійну
Нещодавно хакерське угруповання Anonymous офіційно оголосило уряду Російської Федерації кібервійну.
"Колектив Anonymous офіційно веде кібервійну проти російського уряду", – йдеться у повідомленні.
З того часу угруповання почало завдавати кіберударів по важливих російських сайтах.
Нагадаємо, Anonymous також зламали радіочастоти військових Російської Федерації. На них увімкнули гімн України.
Крім цього, хакери зламали російське телебачення.