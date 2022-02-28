Anonymous с Украиной! Взломаны более 300 сайтов России

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Хакерская группировка Anonymous взломала более 300 правительственных сайтов, государственных СМИ и банков Российской Федерации за последние 48 часов.
Об этом группировка заявила у себя на странице в Twitter.
"Anonymous закрыли более 300 российских правительственных сайтов, государственных СМИ и банков за последние 48 часов, причем большинство из них в настоящее время отключены", – отметили там.
При этом Anonymous слили в Сеть базу данных Сбербанка:
Anonymous объявили России кибервойну
Недавно хакерская группировка Anonymous официально объявила правительству Российской Федерации кибервойну.
"Коллектив Anonymous официально ведет кибервойну против российского правительства", — говорится в сообщении.
С тех пор группировка начала наносить киберудары по важным российским сайтам.
Напомним, Anonymous также сломали радиочастоты военных Российской Федерации. На них включили гимн Украины.
Кроме этого, хакеры сломали российское телевидение.