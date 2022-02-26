Падение Кремля: хакеры атаковали российские госсайты

Хакеры "положили" сайт российского надзорного ведомства Роскомнадзора, а также пресс-службы Кремля. Кроме того, на российских телеканалах играет украинская музыка. Об этом Министерство цифровой трансформации Украины сообщает в Telegramе.
"Лег сайт Роскомнадзора, а на российских телеканалах играет украинская музыка. Предполагают, что это дело рук хакеров из Anonymous, которые продолжают взламывать российские сервисы и веб-сайты. Сами же хакеры опубликовали обращение к Путину. Они провели свою спецоперацию в отношении РФ", – говорится в сообщении.
Ведомство поблагодарило за такую поддержку на цифровом уровне и пригласило к сотрудничеству, как только победим агрессора.
Фишинговая атака против украинцев
Против украинцев началась фишинговая атака. На электронные адреса граждан поступают письма с прикрепленными файлами неопределенного характера. Вражеские силы призваны получить доступ к электронным устройствам украинцев для сбора большого массива информации.
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Кроме того, сообщалось, что пользователей WhatsApp будут взламывать. Выходит видео, которое называется MARTINELLI, его нельзя открывать.
На сайте Raidforums было обнаружено сообщение, содержащее угрозу проведения кибератак. В сообщении говорилось об аренде серверов для подготовки новых атак на веб-сайты государственного, банковского сектора, сектора обороны. Согласно этому сообщению, атаки должны совершить дефейс веб-ресурсов, размещаемых в зоне .ua.
В ночь на 14 января хакеры начали массовую кибератаку на веб-сайты государственных структур Украины. Тогда пострадали около 70 сайтов.
Третий день войны с Россией
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