Антирекорд хворих, але області виходять із "червоної зони": що відбувається з COVID-19 в Україні

В Україні не планують запроваджувати локдаун. Фото: колаж "Сьогодні"
Станом на 23 листопада в Україні знову зафіксували антирекорд хворих на коронавірус. Але водночас невдовзі дві області вийдуть із "червоної зони".
Докладніше про ситуацію з COVID-19 у нашій країні – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".
Статистика коронавірусу в Україні
За минулу добу, 22 листопада, в Україні зафіксовано 12 729 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 1058, а медпрацівників – 231.
Також за минулу добу:
- госпіталізовані – 2055 осіб;
- летальних наслідків – 720;
- одужали – 23 107 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли – 3353136 осіб;
- одужали – 2 796 597 осіб;
- летальних наслідків – 82 318.
Кількість захворювань у регіонах за добу:
м. Київ – 1631 випадок;
Вінницька область – 406 випадків;
Волинська область – 571 випадок;
Дніпропетровська область – 1310 випадків;
Донецька область – 929 випадків;
Житомирська область – 107 випадків;
Закарпатська область – 390 випадків;
Запорізька область – 847 випадків;
Івано-Франківська область – 134 випадки;
Київська область – 830 випадків;
Кіровоградська область – 121 випадок;
Луганська область – 233 випадки;
Львівська область – 540 випадків;
Миколаївська область – 481 випадок;
Одеська область – 439 випадків;
Полтавська область – 1141 випадок;
Рівненська область – 516 випадків;
Сумська область – 255 випадків;
Тернопільська область – 99 випадків;
Харківська область – 407 випадків;
Херсонська область – 94 випадки;
Хмельницька область – 263 випадки;
Черкаська область – 585 випадків;
Чернівецька область – 171 випадок;
Чернігівська область – 229 випадків.
Карантинні зони в Україні
"Червона зона"
- м. Київ
- Херсонська
- Одеська
- Запорізька
- Донецька
- Дніпропетровська
- Сумська
- Миколаївська
- Рівненська
- Житомирська
- Івано-Франківська
- Київська
- Луганська
- Хмельницька
- Чернігівська
- Львівська
- Волинська
- Черкаська
- Вінницька (області)
"Помаранчева зона"
- Полтавська
- Харківська
- Закарпатська (області)
"Жовта зона"
- Тернопільська
- Кіровоградська
- Чернівецька (області)
В Україні дві області виходять із "червоної зони"
В Україні Луганська та Львівська області виходять із "червоної" карантинної зони. Це пов'язано з тим, що у цих регіонах стабілізувалися показники з поширення коронавірусу. Про це повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко.
Як розповів Ляшко, у Луганській та Львівській областях вже третій тиждень фіксують тижневий спад кількості випадків коронавірусної хвороби та кількості госпіталізованих.
"Щодо карантинних індикаторів Луганська та Львівська області виходять з "червоного" рівня епідемічної небезпеки. Тому цього тижня ініціюватимемо засідання державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", – зазначив голова МОЗ.
У Львові безпритульних вакцинуватимуть від коронавірусу
У Львові організують пункт вакцинації від COVID-19 для безпритульних. Працювати вони почнуть наступної п'ятниці, 26 листопада.
Пункт вакцинації перебуватиме у Центрі обліку та нічного перебування бездомних громадян, що на вул. Кирилівській, 3а. Він працюватиме з 26 листопада з 11:00 до 18:00.
"Такий пункт вакцинації ми створюємо з метою дати можливість тим, хто перебуває у складних життєвих обставинах, вакцинуватися та мати захист від хвороби", – стверджують у міськраді.
Кількість смертей серед дітей зростає
У Кіровоградській області після COVID-19 померла 13-річна дівчинка. Вона мала супутнє захворювання. Про це повідомив Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
У повідомленні центру зазначили, що відділом епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики інфекційних захворювань вивчається кожен випадок захворюваності серед дітей, а саме:
- проведення епідрозслідування;
- виявлення контактних осіб;
- проведення всіх епідемічних заходів.
"У вихідні сталася жахлива трагедія в одній сім’ї з м. Кропивницького. Від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби померла 13-річна дівчинка, яка належала до групи ризику та мала супутнє хронічне захворювання: цукровий діабет", – йдеться у повідомленні.