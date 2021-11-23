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Антирекорд хворих, але області виходять із "червоної зони": що відбувається з COVID-19 в Україні

Софія Ковнір
23 листопада, 10:05
У нашій країні зафіксовано 12 729 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби за минулу добу

В Україні не планують запроваджувати локдаун. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на 23 листопада в Україні знову зафіксували антирекорд хворих на коронавірус. Але водночас невдовзі дві області вийдуть із "червоної зони".

Докладніше про ситуацію з COVID-19 у нашій країні – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Статистика коронавірусу в Україні

За минулу добу, 22 листопада, в Україні зафіксовано 12 729 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 1058, а медпрацівників – 231.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовані – 2055 осіб;
  • летальних наслідків – 720;
  • одужали – 23 107 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

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  • захворіли – 3353136 осіб;
  • одужали – 2 796 597 осіб;
  • летальних наслідків – 82 318.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

м. Київ – 1631 випадок;
Вінницька область – 406 випадків;
Волинська область – 571 випадок;
Дніпропетровська область – 1310 випадків;
Донецька область – 929 випадків;
Житомирська область – 107 випадків;
Закарпатська область – 390 випадків;
Запорізька область – 847 випадків;
Івано-Франківська область – 134 випадки;
Київська область – 830 випадків;
Кіровоградська область – 121 випадок;
Луганська область – 233 випадки;
Львівська область – 540 випадків;
Миколаївська область – 481 випадок;
Одеська область – 439 випадків;
Полтавська область – 1141 випадок;
Рівненська область – 516 випадків;
Сумська область – 255 випадків;
Тернопільська область – 99 випадків;
Харківська область – 407 випадків;
Херсонська область – 94 випадки;
Хмельницька область – 263 випадки;
Черкаська область – 585 випадків;
Чернівецька область – 171 випадок;
Чернігівська область – 229 випадків.

Дедалі більше областей потрапляє до "червоної зони" / Фото: Колаж: Сьогодні

Карантинні зони в Україні

"Червона зона"

  • м. Київ
  • Херсонська
  • Одеська
  • Запорізька
  • Донецька
  • Дніпропетровська
  • Сумська
  • Миколаївська
  • Рівненська
  • Житомирська
  • Івано-Франківська
  • Київська
  • Луганська
  • Хмельницька
  • Чернігівська
  • Львівська
  • Волинська
  • Черкаська
  • Вінницька (області)

"Помаранчева зона"

  • Полтавська
  • Харківська
  • Закарпатська (області)

"Жовта зона"

  • Тернопільська
  • Кіровоградська
  • Чернівецька (області)

В Україні дві області виходять із "червоної зони"

В Україні Луганська та Львівська області виходять із "червоної" карантинної зони. Це пов'язано з тим, що у цих регіонах стабілізувалися показники з поширення коронавірусу. Про це повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко.

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Як розповів Ляшко, у Луганській та Львівській областях вже третій тиждень фіксують тижневий спад кількості випадків коронавірусної хвороби та кількості госпіталізованих.

"Щодо карантинних індикаторів Луганська та Львівська області виходять з "червоного" рівня епідемічної небезпеки. Тому цього тижня ініціюватимемо засідання державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", – зазначив голова МОЗ.

В Україні зменшується "червона зона". Фото: колаж "Сьогодні"

У Львові безпритульних вакцинуватимуть від коронавірусу

У Львові організують пункт вакцинації від COVID-19 для безпритульних. Працювати вони почнуть наступної п'ятниці, 26 листопада.

Пункт вакцинації перебуватиме у Центрі обліку та нічного перебування бездомних громадян, що на вул. Кирилівській, 3а. Він працюватиме з 26 листопада з 11:00 до 18:00.

"Такий пункт вакцинації ми створюємо з метою дати можливість тим, хто перебуває у складних життєвих обставинах, вакцинуватися та мати захист від хвороби", – стверджують у міськраді.

Кількість смертей серед дітей зростає

У Кіровоградській області після COVID-19 померла 13-річна дівчинка. Вона мала супутнє захворювання. Про це повідомив Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

У повідомленні центру зазначили, що відділом епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики інфекційних захворювань вивчається кожен випадок захворюваності серед дітей, а саме:

  • проведення епідрозслідування;
  • виявлення контактних осіб;
  • проведення всіх епідемічних заходів.

"У вихідні сталася жахлива трагедія в одній сім’ї з м. Кропивницького. Від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби померла 13-річна дівчинка, яка належала до групи ризику та мала супутнє хронічне захворювання: цукровий діабет", – йдеться у повідомленні.

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