Антирекорд хворих, але області виходять із "червоної зони": що відбувається з COVID-19 в Україні

В Україні не планують запроваджувати локдаун. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на 23 листопада в Україні знову зафіксували антирекорд хворих на коронавірус. Але водночас невдовзі дві області вийдуть із "червоної зони".

Докладніше про ситуацію з COVID-19 у нашій країні – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Статистика коронавірусу в Україні

За минулу добу, 22 листопада, в Україні зафіксовано 12 729 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 1058, а медпрацівників – 231.

Також за минулу добу: