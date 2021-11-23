Антирекорд заболевших, но области выходят из красной зоны: что происходит с COVID-19 в Украине

В Украине не планируют вводить локдаун. Фото: коллаж "Сегодня"
По состоянию на 23 ноября в Украине снова зафиксировали антирекорд заболевших коронавирусом. При этом вскоре две области выйдут из красной зоны.
Подробнее о ситуации с COVID-19 в нашей стране – читайте далее в материале "Сегодня".
Статистика коронавируса в Украине
За прошедшие сутки, 22 ноября, в Украине зафиксировано 12 729 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 1058, а медработников – 231.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 2055 человек;
- летальных исходов – 720;
- выздоровело – 23 107 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 353 136 человек;
- выздоровело – 2 796 597 человек;
- летальных исходов – 82 318.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 1631 случай;
Винницкая область – 406 случаев;
Волынская область – 571 случай;
Днепропетровская область – 1310 случаев;
Донецкая область – 929 случаев;
Житомирская область – 107 случаев;
Закарпатская область – 390 случаев;
Запорожская область – 847 случаев;
Ивано-Франковская область – 134 случая;
Киевская область – 830 случаев;
Кировоградская область – 121 случай;
Луганская область – 233 случая;
Львовская область – 540 случаев;
Николаевская область – 481 случай;
Одесская область – 439 случаев;
Полтавская область – 1141 случай;
Ровенская область – 516 случаев;
Сумская область – 255 случаев;
Тернопольская область – 99 случаев;
Харьковская область – 407 случаев;
Херсонская область – 94 случая;
Хмельницкая область – 263 случая;
Черкасская область – 585 случаев;
Черновицкая область – 171 случай;
Черниговская область – 229 случаев.
Карантинные зоны в Украине
Красная зона
- г. Киев
- Херсонская
- Одесская
- Запорожская
- Донецкая
- Днепропетровская
- Сумская
- Николаевская
- Ровенская
- Житомирская
- Ивано-Франковская
- Киевская
- Луганская
- Хмельницкая
- Черниговская
- Львовская
- Волынская
- Черкасская
- Винницкая (области)
Оранжевая зона
- Полтавская
- Харьковская
- Закарпатская (области)
Желтая зона
- Тернопольская
- Кировоградская
- Черновицкая (области)
В Украине две области выходят из красной зоны
В Украине Луганская и Львовская области выходят из красной карантинной зоны. Это связано с тем, что в этих регионах стабилизировались показатели по распространению коронавируса. Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.
Как рассказал Ляшко, в Луганской и Львовской областях уже третью неделю фиксируют недельный спад количества случаев короновирусной болезни и количества госпитализированных.
"По карантинным индикаторам Луганская и Львовская области выходят из красного уровня эпидемической опасности. Поэтому на этой неделе будем инициировать заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям", – отметил глава Минздрава.
Во Львове бездомных будут вакцинировать от коронавируса
Во Львове организуют пункт вакцинации от COVID-19 для бездомных. Работать они начнут в следующую пятницу, 26 ноября.
Пункт вакцинации будет находиться в Центре учета и ночного пребывания бездомных граждан, на ул. Кирилловской, 3а. Он будет работать с 26 ноября с 11:00 до 18:00.
"Такой пункт вакцинации мы создаем с целью дать возможность тем, кто находится в сложных жизненных обстоятельствах, вакцинироваться и иметь защиту от болезни", – утверждают в горсовете.
Количество смертей среди детей увеличивается
В Кировоградской области после COVID-19 умерла 13-летняя девочка. У нее было сопутствующее заболевание. Об этом сообщил Кировоградский областной центр контроля и профилактики болезней.
В сообщении центра отметили, что отделом эпидемиологического надзора (наблюдения) и профилактики инфекционных заболеваний изучается каждый случай заболеваемости среди детей, а именно:
- проведение эпидрасследования;
- выявление контактных лиц;
- проведение всех эпидемических мероприятий.
"В выходные произошла ужасная трагедия в одной семье из Кропивницкого. От тяжелого течения коронавирусной болезни умерла 13-летняя девочка, которая относилась к группе риска и имела сопутствующее хроническое заболевание: сахарный диабет", – говорится в сообщении.