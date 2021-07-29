Коротко і по справі. Як Арахамія потрапив у скандал з ядерною зброєю – всі подробиці

Неоднозначна заява лідера монобільшості у парламенті викликала бурхливу реакцію в соцмережах і не тільки, докладніше – в добірці "Сьогодні"

Користувачі соцмережі створили фотожабу - справа. Фото: колаж "Сьогодні"

Глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія вважає, що Україна могла б "шантажувати весь світ", якби зберегла ядерний потенціал, а підписання Будапештського меморандуму стало її "фатальною помилкою".

Про це він заявив в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" у відповідь на питання, якими були основні стратегічні помилки президентів України.

Що сказав Арахамія

"...Якби ми були ядерною державою, з нами б усі розмовляли б інакше, домовлялися б по-іншому. Якщо навіть на це йти, то йти треба було зовсім інакше... Навіть якщо б не могли обслуговувати (ядерне озброєння – ред.), ми могли б скоротитися, але однак залишити ядерний потенціал. Ми могли б шантажувати весь світ, і нам би давали гроші на обслуговування, як зараз це відбувається в багатьох інших країнах", – сказав Арахамія.

"Слуга народу" визнав, що не знає обставин підписання меморандуму – і зараз "легко міркувати, через стільки років".

Реакція соцмереж

Слова нардепа викликали великий резонанс у соцмережах. Український журналіст і співзасновник партії "Демократична Сокира" написав:

Український блогер, політтехнолог і спічрайтер Віталій Чепинога також висловився з цього приводу:

До них приєднався кандидат на пост Президента України 2019, продюсер і блогер Володимир Петров.

А відомий український журналіст Сергій Руденко написав, що Арахамії "слід зашити рота".

Також прокоментував висловлювання Арахамії і журналіст Олексій Мустафін.

Реакція політиків

Український політик Борислав Береза розкритикував слова Арахамії.

Екс-депутат Ради Олена Бондаренко побачила у висловлюваннях нардепа "психологію терориста".

Український державний і політичний діяч Сергій Арбузов вважає, що такі заяви роблять або популісти, або зневірені люди.

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Лідер Радикальної партії Олег Ляшко опублікував в Facebook відео, в якому розкритикував Арахамію.

"От скажіть, як заяву Арахамії, цього корисного ідіота, використає Росія. Особливо напередодні візиту Зеленського у США. Вони беруть заяву Арахамії і читають це в усіх столицях – у Берліні, Парижі, Вашингтоні. І все це розповсюджує російська розвідка, тому що кориснішої інформації для Росії бути не може", – заявив Ляшко.

На його думку, РФ може використовувати висловлювання голови фракції "Слуги народу" як козир.

"Я звертаюся до президента Зеленського: поміняйте керівника фракції або хоча б рота йому зашийте, нехай він не робить заяв, які дискредитують Україну", – сказав Ляшко.

Не обійшлося і без фотожаб з Арахамією "у головній ролі"

Реакція партії "Слуга народу"

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко прокоментував слова свого колеги по політсилі Давида Арахамії про "ядерний шантаж".

В ефірі телеканалу "Україна 24" Корнієнко сказав, що заява Арахамії була "розумовими вправами – як могло би бути, альтернативна історія".

"Він заявив у формі "якби це могло бути", якби попередні лідери країни не підписали Будапештський меморандум, то ми, мабуть, могли б... Я не думаю, що Давид Георгійович мав на увазі, що зараз нам негайно треба робити ядерну бомбу, щоб шантажувати весь світ, як це робить Іран або Північна Корея", – сказав Корнієнко.

Голова політсили закликав не робити сенсацію зі слів Арахамії і зазначив, що він зробив заяву на тлі подій з газопроводом Північний потік-2 і подій у світі. На думку Корнієнка, Україні не завадили б додаткові гарантії і механізми їх втілення – "енергетичні питання безпеки".

Раніше ми повідомляли, що Арахамія припустив, яку посаду може зайняти екс-міністр оборони Аваков.

Також нагадаємо, Арахамія пояснив, чому на главу МВС висунули Монастирського.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: