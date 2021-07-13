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"Часто ходить до Офісу президента". Арахамія пояснив, чому на главу МВС висунули Монастирського

13 липня 2021 21:03

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

Глава фракції "Слуга народу" знав заздалегідь про відставку Авакова і сам запропонував нового кандидата

Давид Арахамія / Денис Монастирський

Давид Арахамія / Денис Монастирський

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія був ініціатором висування Дениса Монастирського на пост глави МВС замість Арсена Авакова.

"Чому Монастирський? Я запропонував (Зеленському – ред.), якщо так чесно. Взагалі Монастирський досить часто ходить до Офісу президента і завжди з правоохоронних питань доповідає. Він – людина в команді, і всі нормально до нього ставляться. Здається, у нього вистачить досить і дипломатії, і потужного менеджерського потенціалу, щоб цю роль виконувати", – розповів Арахамія в ефірі "Україна 24".

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Голосувати за відставку Авакова і призначення Монастирського депутати будуть у п'ятницю, 16 липня, після години запитань до уряду. Арахамія каже, що не знає причини відставки Авакова, але не сумнівається, що парламент її підтримає. Як і призначення Монастирського.

Що відомо про кандидата на посаду глави МВС – читайте в матеріалі.

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