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Авакову потрібно йти на підвищення – Арахамія припустив, яку посаду може посісти екс-міністр

17 липня 2021 17:14

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

В "Слузі народу" вважають, що на посаду міністра оборони Аваков вже може не погодитися

Давид Арахамія і Арсен Аваков. Колаж: "Сьогодні"

Давид Арахамія і Арсен Аваков. Колаж: "Сьогодні"

Екс-міністр внутрішніх справ Арсен Аваков може повернутися до уряду вже в вересні.

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Про це в ефірі "Україна 24" заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Є пропозиція восени, коли почнеться новий політичний сезон, побачити його в якийсь іпостасі в команді... Це буде за домовленістю сторін вирішуватися вже в вересні", – сказав Арахамія.

За його словами, Авакову потрібно йти на підвищення – "на посаду віце-прем'єра", але на міністерську посаду він вже може не погодитися. Водночас найімовірніше, посаду прем'єр-міністра він теж не зможе зайняти через брак голосів.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", 13 липня глава МВС Арсен Аваков написав заяву про звільнення за власним бажанням. На засіданні фракції "Слуга народу" президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Дениса Монастирського, яка була підтримана оплесками. 15 липня парламент підтримав відставку Авакова. Водночас сам Монастирський, коментуючи можливість зайняти крісло глави МВС, заявив, що це найскладніше рішення в його житті.

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