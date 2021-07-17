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Авакову нужно идти на повышение – Арахамия предположил, какую должность может занять экс-министр

17 июля 2021 17:14

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В "Слуге народа" считают, что на должность министра обороны Аваков уже может не согласиться

Давид Арахамия и Арсен Аваков. Коллаж: "Сегодня"

Давид Арахамия и Арсен Аваков. Коллаж: "Сегодня"

Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков может вернуться в правительство уже в сентябре.

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Об этом в эфире "Украина 24" заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Есть предложение осенью, когда начнется новый политический сезон, увидеть его в какой-то ипостаси в команде. ...Это будет по договоренности сторон решаться уже в сентябре", - сказал Арахамия.

По его словам, Авакову нужно идти на повышение – "на должность вице-премьера", но на министерскую должность он уже может не согласиться. В то же время вероятнее всего, должность премьер-министра он тоже не сможет занять из-за нехватки голосов.

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Как сообщали новости "Сегодня", 13 июля глава МВД Арсен Аваков написал заявление об увольнении по собственному желанию. На заседании фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру Дениса Монастырского, которая была поддержана аплодисментами. 15 июля парламент поддержал отставку Авакова. В свою очередь сам Монастырский, комментируя возможность занять кресло главы МВД, заявил, что это самое сложное решение в его жизни.

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