Армія стала більшою і з'явилася тероборона – Зеленський підписав два закони

Зеленський підписав два важливих військових закони. Колаж "Сьогодні"
Президент Володимир Зеленський під час поїздки у Житомирську область підписав закони про збільшення чисельності Збройних сил України, а також про національний опір – створення територіальної оборони.
"Створення системи національного спротиву в Україні є потужним сигналом всім, що наша країна буде оборонятися і не допустить подій 2014 року, і що захист України – це наша всенародна справа... Все населення можна буде залучити до захисту своєї землі", – сказав він.
Армія стане більшою
Законом збільшується чисельність ЗСУ з метою створення і забезпечення функціонування окремого роду військ – сил територіальної оборони ЗСУ, створення якого передбачено законом про основи національного спротиву, а також розвитку Сил спеціальних операцій в інтересах формування руху спротиву.
Українську армію чекає поповнення / Фото: AFP
Так, чисельність української армії збільшено на 11 000 військовослужбовців: 10 000 для військ територіальної оборони, 1000 – для Сил спецоперацій. Тепер загальна чисельність ЗСУ становитиме 261 000 осіб, з них 215 000 – військовослужбовці.
Створення територіальної оборони – як українці себе захищатимуть
Підрозділи тероборони діятимуть у межах своєї області, населеного пункту, а підкорятимуться місцевій владі і військовому керівництву країни. У неї зможуть вступити добровільно всі бажаючі.
Рух опору діятими на окупованих територіях, проводитиме розвідувально-диверсійну діяльність.
Прості українці теж будуть себе захищати / Фото: Getty Images
Завдання для тероборони і руху опору
Територіальна оборона займатиметься:
- посиленням охорони і захисту державного кордону;
- захистом населення від надзвичайних ситуацій, ліквідацією наслідків ведення військових дій;
- охороною об'єктів критичної інфраструктури;
- забезпеченням заходів громадської безпеки і порядку в населених пунктах.
Рух опору виконуватиме наступні завдання:
- формування осередків опору;
- перешкоджання діям військ агресора (противника);
- проведення спеціальних (розвідувальних, інформаційно-психологічних тощо) операцій.
Добровольцям з тероборони дозволять зброю
Індивідуальна штатна зброя зберігатиметься у визначених і спеціально обладнаних приміщеннях на території пунктів постійної дислокації або у визначених місцях зберігання.
Дозволяється застосування зброї під час виконання завдань територіальної оборони відповідно до закону. Також добровольцям для виконання завдань буде дозволено застосовувати приватну мисливську зброю і боєприпаси.
Що обіцяє держава таємним агентам України в ОРДЛО і Криму
Учасникам руху спротиву гарантуються нерозголошення факту їхньої діяльності, а також соціальний та правовий захист та статус ветерана війни.
У разі затримання, арешту або засудження на тимчасово окупованих територіях українських "агентів" у зв'язку з виконанням ними завдань спротиву держава вживає всіх можливих заходів для їх звільнення.
Як повідомляли новини "Сьогодні", у квітні на півдні України пройшли збори тероборони. Українські резервісти пройшли підготовку із захисту міст.
Новини на цю ж тему: