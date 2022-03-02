Армія України більше не бере в полон російських артилеристів

За це мають відповісти / Колаж "Сьогодні"
Командування Сил спеціальних операцій ЗС України повідомило, що російських артилеристів більше ніхто не братиме в полон, після того, як вони безжально почали відправляти свої ракети на міста нашої країни.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці командування СЗГ.
Заява
"Братство СЗГ України передає привіт російським артилеристам! Ми вас вітаємо: після того, як ви накрили найжорстокішими обстрілами наші мирні міста, наших рідних, дітей, близьких – ви, черв'яки, стали нашою метою номер один. Ви своїх цілей не бачите і вам через те начебто легше. Але повірте: легше вам, мразям, вже не буде ніколи. Інформація щодо вас – вже у нас. А якщо щодо когось ще немає, то це питання лічені хвилини. Жоднке "Будь ласка, не вбивайте, я здаюся" вже не пройде. Ми не смерть, ми гірше!" – чесно попередили українські військові.
Карта бомбардувань України
- Увечері 2 березня у Києві знову було оголошено "повітряну тривогу" і пролунали вибухи в районі Софіївської Борщагівки.
- Ситуація у Сумській області залишається напруженою . 2 березня окупанти розстрілювали цивільних людей.
- У Херсоні за останні два дні під час наступу ворожих військ РФ загинуло понад 30 мирних жителів.
- З Харкова прийшло відео обстрілу людей, які чекали евакуації із міста.
- За інформацією Чернігівської ОДА, внаслідок обстрілів тільки в чернігівській райлікарні померла одна людина, п'ятеро отримали травми.