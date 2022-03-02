Армія України більше не бере в полон російських артилеристів

За це мають відповісти / Колаж "Сьогодні"

Командування Сил спеціальних операцій ЗС України повідомило, що російських артилеристів більше ніхто не братиме в полон, після того, як вони безжально почали відправляти свої ракети на міста нашої країни.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці командування СЗГ.

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"Братство СЗГ України передає привіт російським артилеристам! Ми вас вітаємо: після того, як ви накрили найжорстокішими обстрілами наші мирні міста, наших рідних, дітей, близьких – ви, черв'яки, стали нашою метою номер один. Ви своїх цілей не бачите і вам через те начебто легше. Але повірте: легше вам, мразям, вже не буде ніколи. Інформація щодо вас – вже у нас. А якщо щодо когось ще немає, то це питання лічені хвилини. Жоднке "Будь ласка, не вбивайте, я здаюся" вже не пройде. Ми не смерть, ми гірше!" – чесно попередили українські військові.

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