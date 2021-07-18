Атака на прикордонників на кордоні з РФ – серед нападників виявилися співробітники СБУ

Служба безпеки видала двох співробітників правоохоронних органів, на час слідства їх відсторонили від роботи

Служба безпеки України (СБУ) встановила, що її співробітники причетні до нападу на прикордонний наряд в Сумській області. Ймовірні винуватці передані органам слідства. Йдеться про двох підозрюваних, хоча, за даними МВС, на прикордонників напали три людини.

Про це сайту "Сьогодні" повідомили в пресслужбі СБУ.

"На час проведення досудового розслідування обидва учасники нападу, які є співробітниками служби, відсторонені від роботи. СБУ і надалі буде всіляко сприяти слідству, щоб з'ясувати всі подробиці інциденту, а винні (щоб) були покарані – безвідносно посад і прізвищ", – зазначили в СБУ.

Нагадаємо, вночі 18 липня в Сумській області невідомі напали на прикордонників – їх побили і відібрали табельну зброю. У Держприкордонслужбі відразу запідозрили, що нападники прийшли з тилу української прикордонної території. Також у відомстві припустили, що напад може бути пов'язаний з активною протидією контрабандистам. Табельну зброю прикордонників, до речі, знайшли раніше, ніж нападників.

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