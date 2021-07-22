Байден не просто так запросив Зеленського у США саме 30 серпня: є одна причина

До України озвучена дата не має жодного відношення – це суто внутрішньоамериканські ігри, вважає Фесенко

Американський президент Джо Байден запросив українського лідера Володимира Зеленського в США на 30 серпня тому, що у цей час Конгрес буде на канікулах і таким чином президент США уникне протиріч з конгресменами з українського питання.

Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко.

За його словами, до України озвучена дата не має жодного відношення – це суто внутрішньоамериканські ігри.

"Чому 30 серпня? У цей час Конгрес буде на канікулах. Позицію Байдена з українського питання в Конгресі США критикують все сильніше, навіть його рідні демократи. Критикують, треба сказати, справедливо. І у Байдена не хочуть, щоб візит президента Зеленського у Вашингтон відбувався на тлі суперечностей з Конгресом щодо українського питання", – написав Фесенко у Facebook.

Політолог вважає, що для української дипломатії це черговий виклик.

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"Раніше лавірували між демократами і республіканцями, а тепер треба буде ще й лавірувати між Адміністрацією Байдена і Конгресом", – підкреслив експерт.

Відзначимо, що у Конгресі США вже попросили Байдена змінити дату візиту Зеленського, оскільки американські депутати будуть на канікулах до 20 вересня.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Володимир Зеленський відреагував на запрошення відвідати Вашингтон. Президент України перелічив основні теми, які сподівається обговорити з американським колегою.