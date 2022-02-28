Білоруські військові можуть долучитись до вторгнення в Україну — Washington Post

Лукашенко може перекинути своїх військовим вже 28 лютого/Фото: колаж: "Сьогодні"
Білорусь може відправити своїх військових на допомогу російським, які вторгнулися в Україну. Ймовірно, окупанти самі вже не справляються.
Про це повідомляє Washington Post.
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"Це зрозуміло, що Мінськ тепер — "продовження" Кремля", — заявив представник адміністрації Байдена.
Зазначається, що білоруські військові можуть долучитися до вторгнення у понеділок, 28 лютого.
Ядерна зброя у Білорусі — реальність?
У Білорусі відбувся референдум щодо поправок до Конституції Республіки. ЦВК оголосила результати.
Білорусь фактично анулює статус без'ядерної держави, оскільки "за" проголосували 65,16% громадян. Таким чином рішення прийнято.
Такі зміни дозволяють президенту РФ Путіну розмістити на території Білорусі свою ядерну зброю.