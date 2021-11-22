Без QR-коду нікуди. В Україні посилять перевірку сертифікатів вакцинації

Провіряти COVID-сертифікати в країні почали з 21 жовтня / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що четвертий тиждень поспіль в Україні зберігається найвищий рівень вакцинації проти COVID-19.

Про це повідомляє Урядовий портал.

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Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що четвертий тиждень поспіль в Україні зберігається найвищий рівень вакцинації проти COVID-19.

"За індикаторами Львівська та Луганська область вже виходять із "червоного" рівня епідемічної небезпеки" , – зазначив Ляшко.

Перевірка COVID-сертифікатів

В Україні продовжуються перевірки дотримання карантинних правил та виявлення підроблених COVID-документів. До рейдів залучено 14 тисяч особового складу.

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За минулий тиждень було направлено документи про підозру 15 медичних працівників у скоєнні 38 кримінальних правопорушень. У роботі ще кілька десятків справ. Минулого тижня також проведено 13 обшуків у туристичних агенціях.

Посилення контролю

За підсумками селекторної наради було дано завдання відповідним міністерствам та відомствам розробити питання посилення контролю за перевіркою достовірності COVID-сертифікатів за допомогою їхніх QR-кодів.

Підроблені сертифікати

В Україні останнім часом стали фіксувати дедалі більше підроблених сертифікатів щодо вакцинації.

Для правоохоронців розробили програмне забезпечення на планшети для швидкої перевірки сертифікатів про вакцинацію у "Дії" та паперових варіантах.

Крім того, вже винесли перші вироки за підробку COVID-сертифікатів. Згідно зі статтею 358 КК, мінімальний штраф за виготовлення підроблених документів становить 17 тис. грн., а за використання підробки – лише 850 грн.

У МОЗ попереджали, що у людини з купленим сертифікатом високий ризик потрапити до лікарні та померти від COVID-19, хоча всі вважають, що вона вакцинована. У відомстві наголошують, що це підриває довіру до ефективності вакцини.

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