Без QR-кода никуда. В Украине ужесточат проверку сертификатов вакцинации

В Украине усилят борьбу с подделками сертификатов / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что четвертая неделя подряд в Украине сохраняется высокий уровень вакцинации против COVID-19.

Об этом сообщает Правительственный портал.

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Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что четвертая неделя подряд в Украине сохраняется высокий уровень вакцинации против COVID-19.

"По индикаторам Львовская и Луганская область уже выходят из "красного" уровня эпидемической опасности", — отметил Ляшко.

Проверка COVID-сертификатов

В Украине продолжаются проверки соблюдения карантинных правил и выявления поддельных COVID-документов. К рейдам привлечены 14 тысяч личного состава.

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За прошедшую неделю были направлены документы о подозрении 15 медицинских работников в совершении 38 уголовных правонарушений. В работе находятся еще несколько десятков дел. На прошлой неделе также проведено 13 обысков в туристических агентствах.

Усиление контроля

По итогам селекторного совещания была дана задача соответствующим министерствам и ведомствам разработать вопрос усиления контроля за проверкой достоверности COVID-сертификатов с помощью их QR-кодов.

Поддельные сертификаты

В Украине в последнее время стали фиксировать все больше липовых сертификатов о вакцинации.

Для правоохранителей разработали программное обеспечение на планшеты для быстрой проверки сертификатов о вакцинации в "Дії" и бумажных вариантах.

Кроме того, уже вынесли первые приговоры за подделку COVID-сертификатов. Согласно статье 358 УК, минимальный штраф за изготовление поддельных документов составляет 17 тыс. грн, а за использование подделки – только 850 грн.

В Минздраве предупреждали, что у человека с купленным сертификатом высокий риск попасть в больницу и умереть от COVID-19, хотя все сочтут, что он вакцинирован. В ведомстве отмечают, что это подрывает доверие к эффективности вакцины.

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