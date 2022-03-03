Біженці з України можуть жити в ЄС 3 роки

Понад 454 тисячі людей виїхали до Польщі / Колаж "Сьогодні"

Українські біженці зможуть жити та працювати в Європейському Союзі до трьох років відповідно до плану надзвичайних ситуацій. З початку війни в країні вже майже 875 тисяч людей змушені були покинути свої будинки в Україні.

Про це повідомляє МВС.

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Куди поїхали українці

Більше половини (454 тис.) виїхали до Польщі, 116 000 – до Угорщини, 67 000 до Словаччини, 45 000 до Румунії та 79 000 до Молдови, яка не входить до ЄС.

"ЄС передбачає надання громадянам України та резидентам країни право жити, працювати, отримувати медичну допомогу, житло та освіту негайно на строк до одного року, без необхідності проходити тривалі процедури надання притулку" , – уточнили у МВС.

Якщо конфлікт триватиме довго або біженці не зможуть безпечно повернутись, такий статус можуть продовжити ще на два роки.

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"Громадяни вже мають 90-денний безвізовий доступ до ЄС, але ця безпрецедентна зміна у законодавстві ЄС гарантує їм статус після закінчення цього терміну", – додали до МВС.

Ситуація в Україні 3 березня

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