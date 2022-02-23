Блінкен скасував зустріч з Лавровим через дії РФ

Блінкен як запропонував зустріч Лаврову, так і скасував її/Фото: Alex Edelman/REUTERS, колаж: "Сьогодні"

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен скасував зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Це рішення пов'язане з вторгненням РФ в Україну.

Про це Блінкен заявив під час брифінгу, який транслювався на каналі "Україна 24".

Що сказав Блінкен?

"Минулого тижня я запропонував зустріч з Лавровим, але за умови, що Росія не вторгнеться в Україну. Зараз ми спостерігаємо, що вторгнення починається. Тому немає сенсу зараз проводити цю зустріч ", — сказав Блінкен.

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