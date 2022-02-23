Блінкен скасував зустріч з Лавровим через дії РФ

Блінкен як запропонував зустріч Лаврову, так і скасував її/Фото: Alex Edelman/REUTERS, колаж: "Сьогодні"
Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен скасував зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Це рішення пов'язане з вторгненням РФ в Україну.
Про це Блінкен заявив під час брифінгу, який транслювався на каналі "Україна 24".
Що сказав Блінкен?
"Минулого тижня я запропонував зустріч з Лавровим, але за умови, що Росія не вторгнеться в Україну. Зараз ми спостерігаємо, що вторгнення починається. Тому немає сенсу зараз проводити цю зустріч ", — сказав Блінкен.
Визнання "ЛДНР" Росією
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання "ЛДНР". Також він попросив Федеральні збори ратифікувати документи про визнання "ЛДНР".
- Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити "підтримання миру" в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.
- 22 лютого "депутат" так званої "народної ради" самопроголошеної "ДНР" Владислав Бердичевський заявив, що військові Росії вже перетнули кордон "ДНР" та "ЛНР".
- Також 22 лютого Держдума Росії одноголосно ратифікувала внесені президентом РФ Володимиром Путіним договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу з "ДНР" та "ЛНР".