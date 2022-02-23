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Блінкен розповів, чому насправді Україна заважає Путіну

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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23 лютого, 00:15
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Росія хоче знищити українську демократію
Блінкен дав відповідь, чому Путіну заважає Україна/Фото: колаж: "Сьогодні"
Блінкен дав відповідь, чому Путіну заважає Україна/Фото: колаж: "Сьогодні"

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен розповів, чому президенту Російської Федерації Володимир Путіну заважає Україна.

Про це він розповів під час брифінгу, який транслюється на каналі "Україна 24".

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Чому Путіну заважає Україна?

За словами державного секретаря США Ентоні Блінкена, Російська Федерація хоче знищити українську демократію, бо вона контрастує з автократією Росії й Путін цього не хоче.

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