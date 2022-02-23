Блинкен рассказал, почему на самом деле Украина мешает Путину

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен рассказал, почему президенту Российской Федерации Владимир Путину мешает Украина.
Об этом он рассказал во время брифинга, транслируемого на канале "Украина 24".
Почему Путину мешает Украина?
По словам государственного секретаря США Энтони Блинкена, Российская Федерация хочет уничтожить украинскую демократию, потому что она контрастирует с автократией России и Путин этого не хочет.
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Признание "ЛДНР" Россией
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании "ЛДНР". Также он попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании "ЛДНР".
- После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить "поддержание мира" в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.
- 22 февраля "депутат" так называемого "народного совета" самопровозглашенной "ДНР" Владислав Бердичевский заявил, что военные России уже пересекли границу "ДНР" и "ЛНР".
- Также 22 февраля Госдума России единогласно ратифицировала внесенные президентом РФ Владимиром Путиным договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с "ДНР" и "ЛНР"
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