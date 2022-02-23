Блинкен рассказал, почему на самом деле Украина мешает Путину

Россия хочет уничтожить украинскую демократию

Блинкен дал ответ, почему Путину мешает Украина/Фото: коллаж: "Сегодня"

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен рассказал, почему президенту Российской Федерации Владимир Путину мешает Украина.

Об этом он рассказал во время брифинга, транслируемого на канале "Украина 24".

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Почему Путину мешает Украина?

По словам государственного секретаря США Энтони Блинкена, Российская Федерация хочет уничтожить украинскую демократию, потому что она контрастирует с автократией России и Путин этого не хочет.

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