Блинкен отменил встречу с Лавровым из-за действий РФ

Блинкен как предложил встречу Лаврову, так и отменил ее/Фото: Alex Edelman/REUTERS, коллаж: "Сегодня"
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен отменил встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Это решение связано с вторжением РФ в Украину.
Об этом Блинкен заявил во время брифинга, транслировавшегося на канале "Украина 24".
Что сказал Блинкен?
"На прошлой неделе я предложил встречу с Лавровым, но при условии, что Россия не вторгнется в Украину. Сейчас мы наблюдаем, что вторжение начинается. Поэтому нет смысла сейчас проводить эту встречу", — сказал Блинкен.
Признание "ЛДНР" Россией
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании "ЛДНР". Также он попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании "ЛДНР".
- После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить "поддержание мира" в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.
- 22 февраля "депутат" так называемого "народного совета" самопровозглашенной "ДНР" Владислав Бердичевский заявил, что военные России уже пересекли границу "ДНР" и "ЛНР".
- Также 22 февраля Госдума России единогласно ратифицировала внесенные президентом РФ Владимиром Путиным договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с "ДНР" и "ЛНР".