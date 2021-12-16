Бойовики на Донбасі змусили українських військових стріляти у відповідь: де було неспокійно

Російські найманці стріляли у напрямку семи населених пунктів. / Фото: Колаж: Сьогодні
Упродовж минулої доби, 15 грудня, на Донбасі зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню бойовиками. П'ять з них – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомили у пресцентрі ООС.
Де стріляли
- Поблизу Первомайського ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.
- У напрямку Луганського окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.
- У районі Шумів російські найманці обстріляли наші позиції з мінометів калібру 82 мм.
- У бік Пісків ворог двічі вів вогонь, застосовуючи міномети калібру 82 мм та стрілецьку зброю.
- Біля Причепилівки противник вчинив обстріл з автоматичних станкових гранатометів.
- У районі Водяного ворожі війська двічі вели вогонь, використовуючи артилерію калібру 120 мм та 122 мм, а також міномети калібру 120 мм.
- Біля Південного окупанти застосували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.
Ситуація 16 грудня
Станом на 7-му годину ранку, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.
- У напрямку Новолуганського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.
Втрати ЗСУ
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
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