Бойовики активізували обстріли на Донбасі, поранений український військовий

Окупанти відкривали вогонь поблизу семи населених пунктів

Доба на Донбасі минула неспокійно. / Фото: Колаж: Сьогодні

Упродовж минулої доби, 14 грудня, на Донбасі з боку бойовиків зафіксували 7 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомили у пресцентрі ООС.

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Де стріляли

Поблизу Новолуганського ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В напрямку Новотошківського окупанти вчинили обстріл зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

окупанти вчинили обстріл зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. У районі Авдіївки та Гранітного противник вів вогонь з мінометів калібру 120 мм.

та противник вів вогонь з мінометів калібру 120 мм. У бік Старогнатівки ворог вчинив обстріл з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

ворог вчинив обстріл з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Поблизу Новомихайлівки російські найманці застосували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

російські найманці застосували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю. Неподалік Водяного ворожі війська вчинили обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

Поранений військовий

Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав кульове поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця – середньої тяжкості.

Ситуація 15 грудня

Станом на 7-му годину ранку з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

У напрямку Первомайського окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

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