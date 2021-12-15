Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🐃 Хамство Гогилашвили 🔥 Зашквар Ломаченко 💡 Большое обновление сетей 🎄 Готовимся к Новому году
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Боевики активизировали обстрелы на Донбассе, ранен украинский военный

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
15 декабря, 07:17
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Оккупанты открывали огонь вблизи семи населенных пунктов
Сутки на Донбассе пройшли неспокойно.
Сутки на Донбассе пройшли неспокойно. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 14 декабря, на Донбассе со стороны боевиков зафиксировали 7 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Реклама

Где стреляли

  • Вблизи Новолуганска враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • В направлении Новотошкивского оккупанты произвели обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
  • В районе Авдеевки и Гранитного противник вел огонь из минометов калибра 120 мм.
  • В сторону Старогнатовки враг совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • Вблизи Новомихайловки русские наемники применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
  • Недалеко Водяного вражеские войска совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

Раненый военный.

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего – средней тяжести.

Ситуация 15 декабря

На 7 часов утра со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

  • В направлении Первомайского оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Реклама

Раньше мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий редактор Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Опрос
Фото дня

Смотрите! Серфингисты катаются на морских волнах в Одессе

Подробнее
Реальная мистика 🎃

Куда поехать, чтобы встретить призраков? Мы собрали ТОП-5 самых мистических домов в Украине!

Узнать все тайны
Опрос
Короновирус за неделю

59 838

заболело за неделю в Украине

-17%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27

Российский рубль (₽)

0.367

Евро (€)

30.53

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять