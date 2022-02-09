Бойовики скинули з безпілотника осколкові гранати на позиції ООС: де стріляли

Бойовики продовжують атакувати українських військових. / Фото: Колаж: Сьогодні
Протягом минулої доби, 8 лютого, бойовики на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню. Окупанти обстріляли позиції українських військових з гранатометів, а також за допомогою безпілотника.
Про це повідомили у пресцентрі ООС.
Де стріляли
- Неподалік Пісків окупанти обстрілювали позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів.
- Поблизу населеного пункту Невельське російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.
- В напрямку Світлодарська противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Стріляли у відповідь
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Завдяки зусиллям воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
Бойовики нападають на місцевих зі зброєю
На Донбасі спостерігається загострення соціальної обстановки в населених пунктах тимчасового перебування російських найманців. Між бойовиками та місцевими жителями відбуваються збройні сутички.
Сутички влаштовують так звані "добровольці" з місцевим населенням. Такі випадки непоодинокі.
У розвідці пов'язують такі дії бойовиків з тим, що окупанти продовжують агітувати місцевих вступати до їх лав та воювати проти українських військових. Однак жителі Донбасу все менше хочуть воювати.
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