Боевики сбросили с беспилотника осколочные гранаты на позиции ООС: где стреляли

Боевики продолжают атаковать украинских военных. / Фото: Коллаж: Сегодня
За прошедшие сутки, 8 февраля, боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня. Оккупанты обстреляли позиции украинских военных из гранатометов, а также с помощью беспилотника.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Где стреляли
- Недалеко от Песков оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов.
- Вблизи населенного пункта Невельское российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.
- В направлении Светлодарска противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
По состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.
Стреляли в ответ
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.
Благодаря усилиям воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.
Боевики нападают на местных оружием
На Донбассе наблюдается обострение социальной обстановки в населенных пунктах временного пребывания российских наемников. Между боевиками и местными жителями происходят вооруженные стычки.
Схватки устраивают так называемые "добровольцы" с местным населением. Такие случаи не единичны.
В разведке связывают такие действия боевиков с тем, что оккупанты продолжают агитировать местных вступать в их ряды и воевать против украинских военных. Однако жители Донбасса все меньше желают воевать.
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