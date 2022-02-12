У Донецьку пролунав потужний вибух? Ми перевірили чутки

Бойовики заявили про вибух у Донецьку. / Фото: Колаж: Сьогодні

Вдень 12 лютого російські ЗМІ, а також Telegram-канали бойовиків повідомили про те, що ЗСУ обстріляли окупований Донецьк.

Джерело у ЗСУ спростувало цю інформацію у коментарі "Сьогодні".

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"Черговий фейк", – повідомив воно.

Що повідомили бойовики

У соцмережах з'явилася інформація, що у горлівському та донецькому напрямках ЗСУ ведуть вогонь із РПГ та мінометів.

Незабаром стало відомо про нібито "потужний вибух" у центрі Донецька.

Ватажок "ДНР" Денис Пушилін в окупаційних ЗМІ спростував інформацію про вибух у центрі міста.

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"Поки що все під контролем. Невелика движуха на лінії зіткнення. Вибух на їхній території. Але це ще не воно", – сказав він.

В ООС офіційно спростували

Командувач ООС Олександр Павлюк заявив, що Збройні сили України дотримуються режиму припинення вогню, не планували і не проводили жодних обстрілів, у тому числі у напрямку Донецька.

"Спостерігачі ОБСЄ також підтверджують, що жодного обстрілу з боку Збройних сил України не фіксували. Також слід зазначити, що артилерійські підрозділи зі складу Об'єднаних сил перебувають у районах відведення", – йдеться у заяві, яка є у розпорядженні сайту "Сьогодні".

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