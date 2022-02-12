В Донецке прогремел мощный взрыв? Мы проверили слухи

Боевики заявили о взрыве в Донецку. / Фото: Коллаж: Сегодня
Днем 12 февраля российские СМИ, а также Telegram-каналы боевиков сообщили о том, что ВСУ обстреляли оккупированный Донецк.
Источник в ВСУ опроверг эту информацию в комментарии "Сегодня".
"Очередной фейк", – сообщил он.
Что сообщили боевики
В соцсетях появилась информация, что в горловском и донецком направлениях ВСУ ведут огонь из РПГ и минометов.
Вскоре стало известно о якобы "мощном взрыве" в центре Донецка.
Главарь "ДНР" Денис Пушилин в оккупационных СМИ опроверг информацию о взрыве в центре города.
"Пока все под контролем. Небольшая движуха на линии соприкосновения. Взрыв на их территории. Но это еще не оно", – сказал он.
В ООС официально опровергли
Командующий ООС Александр Павлюк заявил, что Вооруженные Силы Украины соблюдают режим прекращения огня, не планировали и не производили никаких обстрелов, в том числе в направлении Донецка.
"Наблюдатели ОБСЕ также подтверждают, что никаких обстрелов со стороны вооруженных сил Украины не фиксировали. Также следует отметить, что артиллерийские подразделения из состава Объединенных сил находятся в районах отвода", – говорится в заявлении, которое есть в распоряжении сайта "Сегодня".
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