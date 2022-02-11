Бойовики на Донбасі зазнали великих втрат без жодного пострілу ЗСУ

За минулу добу, 10 лютого, втрати бойовиків на Донбасі становлять 5 осіб. Всі вони небойові.
Про це сайту "Сьогодні" розповіло джерело у пресцентрі ООС.
За даними українських військових, двох бойовиків вбили товариші по службі та ще двох поранили. Крім того, обставини загибелі ще одного оккупанта уточнюються.
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Втрати бойовиків:
- небойові (200) – 3 (1 – 2 омсбр 2 АК, небойовий, обставини уточнюються, 2 – 7 омсбр 2 АК, небойові, ймовірно, вбивство співслужбовцем);
- санітарні (300) – 2 (2 – 7 омсбр 2 АК, небойові, ймовірно, поранення співслужбовцем).
Ситуація на Донбасі
Впродовж минулої доби, 10 лютого, на Донбасі зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню. Внаслідок обстрілів жоден український військовий не постраждав.
Де стріляли
- Неподалік н.п. Піски ворог тричі відкривав вогонь з гранатометів різних систем.
- У напрямку Зайцевого російські найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
- Неподалік Гранітного окупанти обстрілювали позиції українських захисників із великокаліберних кулеметів.
- Поблизу населеного пункту Тарамчук російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання трьох пострілів ВОГ-17.
- На околицях Попасної противник здійснив обстріл з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
- У напрямку Водяного російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї.
Раніше ми писали:
- За період новорічних свят російські найманці на Донбасі посилили передові позиції армійських корпусів.
- За даними розвідки, між бойовиками та місцевими жителями відбуваються збройні сутички.