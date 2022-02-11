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Бойовики на Донбасі зазнали великих втрат без жодного пострілу ЗСУ

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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11 лютого, 09:25
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Лише за минулу добу померли п'ять російських найманців, жоден з них не загинув на полі бою
Бойовики несуть втрати на Донбасі. Фото: Reuters/AFP
Бойовики несуть втрати на Донбасі. Фото: Reuters/AFP / Фото: Колаж: Сьогодні

За минулу добу, 10 лютого, втрати бойовиків на Донбасі становлять 5 осіб. Всі вони небойові.

Про це сайту "Сьогодні" розповіло джерело у пресцентрі ООС.

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За даними українських військових, двох бойовиків вбили товариші по службі та ще двох поранили. Крім того, обставини загибелі ще одного оккупанта уточнюються.

Втрати бойовиків:

  • небойові (200) – 3 (1 – 2 омсбр 2 АК, небойовий, обставини уточнюються, 2 – 7 омсбр 2 АК, небойові, ймовірно, вбивство співслужбовцем);
  • санітарні (300) – 2 (2 – 7 омсбр 2 АК, небойові, ймовірно, поранення співслужбовцем).

Ситуація на Донбасі

Впродовж минулої доби, 10 лютого, на Донбасі зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню. Внаслідок обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Де стріляли

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  • Неподалік н.п. Піски ворог тричі відкривав вогонь з гранатометів різних систем.
  • У напрямку Зайцевого російські найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
  • Неподалік Гранітного окупанти обстрілювали позиції українських захисників із великокаліберних кулеметів.
  • Поблизу населеного пункту Тарамчук російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання трьох пострілів ВОГ-17.
  • На околицях Попасної противник здійснив обстріл з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
  • У напрямку Водяного російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї.

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