Бойовики на Донбасі зазнали великих втрат без жодного пострілу ЗСУ

Лише за минулу добу померли п'ять російських найманців, жоден з них не загинув на полі бою

Бойовики несуть втрати на Донбасі. Фото: Reuters/AFP / Фото: Колаж: Сьогодні

За минулу добу, 10 лютого, втрати бойовиків на Донбасі становлять 5 осіб. Всі вони небойові.

Про це сайту "Сьогодні" розповіло джерело у пресцентрі ООС.

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За даними українських військових, двох бойовиків вбили товариші по службі та ще двох поранили. Крім того, обставини загибелі ще одного оккупанта уточнюються.

Втрати бойовиків:

небойові (200) – 3 (1 – 2 омсбр 2 АК, небойовий, обставини уточнюються, 2 – 7 омсбр 2 АК, небойові, ймовірно, вбивство співслужбовцем);

санітарні (300) – 2 (2 – 7 омсбр 2 АК, небойові, ймовірно, поранення співслужбовцем).

Ситуація на Донбасі

Впродовж минулої доби, 10 лютого, на Донбасі зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню. Внаслідок обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Де стріляли

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Неподалік н.п. Піски ворог тричі відкривав вогонь з гранатометів різних систем.

У напрямку Зайцевого російські найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Неподалік Гранітного окупанти обстрілювали позиції українських захисників із великокаліберних кулеметів.

Поблизу населеного пункту Тарамчук російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання трьох пострілів ВОГ-17.

На околицях Попасної противник здійснив обстріл з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У напрямку Водяного російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї.

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