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СЬОГОДНІ Новини України

Бойовики вісім разів порушили "тишу" на Донбасі: де стріляли

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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11 лютого, 07:14
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Окупанти застосували заборонену Мінськом зброю, зокрема, задіяли беспілотник
На Донбасі обійшлося без втрат серед військових ООС.
На Донбасі обійшлося без втрат серед військових ООС. / Фото: Колаж: Сьогодні

Упродовж минулої доби, 10 лютого, на Донбасі зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню. Унаслідок обстрілів жодний український військовий не постраждав.

Про це повідомили у пресцентрі ООС.

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Де стріляли

  • Неподалік Пісків ворог тричі відкривав вогонь з гранатометів різних систем.
  • У напрямку Зайцеве російські найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
  • Неподалік Гранітного окупанти обстрілювали позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів.
  • Поблизу населеного пункту Тарамчук російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання трьох пострілів ВОГ-17.
  • На околицях Попасної противник здійснив обстріл з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
  • У напрямку Водяного російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї.

Станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Військові ООС оборонялися

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

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Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Окупанти посилюють позиції

За період новорічних свят російські найманці на Донбасі посилили передові позиції армійських корпусів додатковим особовим складом та засобами вогневого ураження.

Крім того, окупанти розгорнули додаткові елементи системи розвідки вздовж лінії розмежування та збільшили кількість снайперських пар.

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