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Бойовики скинули з безпілотника осколкові гранати на позиції ООС: де стріляли

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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9 лютого, 07:19
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Українські військові змушені були відкривати вогонь у відповідь, щоб захиститися від обстрілів
Бойовики продовжують атакувати українських військових.
Бойовики продовжують атакувати українських військових. / Фото: Колаж: Сьогодні

Протягом минулої доби, 8 лютого, бойовики на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню. Окупанти обстріляли позиції українських військових з гранатометів, а також за допомогою безпілотника.

Про це повідомили у пресцентрі ООС.

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Де стріляли

  • Неподалік Пісків окупанти обстрілювали позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів.
  • Поблизу населеного пункту Невельське російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.
  • В напрямку Світлодарська противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Стріляли у відповідь

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

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Завдяки зусиллям воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Бойовики нападають на місцевих зі зброєю

На Донбасі спостерігається загострення соціальної обстановки в населених пунктах тимчасового перебування російських найманців. Між бойовиками та місцевими жителями відбуваються збройні сутички.

Сутички влаштовують так звані "добровольці" з місцевим населенням. Такі випадки непоодинокі.

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У розвідці пов'язують такі дії бойовиків з тим, що окупанти продовжують агітувати місцевих вступати до їх лав та воювати проти українських військових. Однак жителі Донбасу все менше хочуть воювати.

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