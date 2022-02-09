Бойовики скинули з безпілотника осколкові гранати на позиції ООС: де стріляли

Українські військові змушені були відкривати вогонь у відповідь, щоб захиститися від обстрілів

Бойовики продовжують атакувати українських військових. / Фото: Колаж: Сьогодні

Протягом минулої доби, 8 лютого, бойовики на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню. Окупанти обстріляли позиції українських військових з гранатометів, а також за допомогою безпілотника.

Про це повідомили у пресцентрі ООС.

Реклама

Де стріляли

Неподалік Пісків окупанти обстрілювали позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу населеного пункту Невельське російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.

В напрямку Світлодарська противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Стріляли у відповідь

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Реклама

Завдяки зусиллям воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Бойовики нападають на місцевих зі зброєю

На Донбасі спостерігається загострення соціальної обстановки в населених пунктах тимчасового перебування російських найманців. Між бойовиками та місцевими жителями відбуваються збройні сутички.

Сутички влаштовують так звані "добровольці" з місцевим населенням. Такі випадки непоодинокі.

Реклама