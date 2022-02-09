Боевики сбросили с беспилотника осколочные гранаты на позиции ООС: где стреляли

Украинские военные вынуждены были открывать ответный огонь, чтобы защититься от обстрелов

Боевики продолжают атаковать украинских военных. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 8 февраля, боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня. Оккупанты обстреляли позиции украинских военных из гранатометов, а также с помощью беспилотника.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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Где стреляли

Недалеко от Песков оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи населенного пункта Невельское российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.

В направлении Светлодарска противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

По состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.

Стреляли в ответ

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.

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Благодаря усилиям воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.

Боевики нападают на местных оружием

На Донбассе наблюдается обострение социальной обстановки в населенных пунктах временного пребывания российских наемников. Между боевиками и местными жителями происходят вооруженные стычки.

Схватки устраивают так называемые "добровольцы" с местным населением. Такие случаи не единичны.

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