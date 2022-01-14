Бойовики вдарили з мінометів по українським військовим на Донбасі – де стріляли

Доба на Донбасі минула неспокійно. / Фото: Колаж: Сьогодні
Упродовж минулої доби, 13 січня, бойовики на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню. Застосовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомили у пресцентрі ООС.
Де стріляли
- Поблизу Причепилівки російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм.
- Неподалік Станиці Луганської противник здійснив обстріл з мінометів калібру 120 мм.
Рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
Постраждалі військові
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Ситуація 14 січня
Станом на 7 годину ранку, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Раніше ми писали:
- 12 січня на Донбасі зафіксовано 3 порушення режиму. Бойовики поранили українського військового.
- Стало відомо ім'я загиблого воїна, якого російські найманці вбили на Луганщині.