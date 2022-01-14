Боевики ударили из минометов по украинским военным на Донбассе – где стреляли

Сутки на Донбассе прошли неспокойно. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 13 января, боевики на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня . Применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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Где стреляли

Вблизи Причепиловки российские наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм.

российские наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм. Недалеко Станицы Луганской противник произвел обстрел из минометов калибра 120 мм.

Рубежи украинских подразделений остались прежними.

Пострадавшие военные

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Ситуация 14 января

По состоянию на 7 часов утра, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

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