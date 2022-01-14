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Боевики ударили из минометов по украинским военным на Донбассе – где стреляли

Инна Собора
14 января, 07:15
Оккупанты вели огонь из запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Сутки на Донбассе прошли неспокойно. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 13 января, боевики на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня . Применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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Где стреляли

  • Вблизи Причепиловки российские наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм.
  • Недалеко Станицы Луганской противник произвел обстрел из минометов калибра 120 мм.

Рубежи украинских подразделений остались прежними.

Пострадавшие военные

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Ситуация 14 января

По состоянию на 7 часов утра, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

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