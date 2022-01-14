Боевики ударили из минометов по украинским военным на Донбассе – где стреляли

Сутки на Донбассе прошли неспокойно. / Фото: Коллаж: Сегодня
За прошедшие сутки, 13 января, боевики на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня . Применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Где стреляли
- Вблизи Причепиловки российские наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм.
- Недалеко Станицы Луганской противник произвел обстрел из минометов калибра 120 мм.
Рубежи украинских подразделений остались прежними.
Пострадавшие военные
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
Ситуация 14 января
По состоянию на 7 часов утра, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Раньше мы писали:
- 12 января на Донбассе зафиксировано 3 нарушение режима. Боевики ранили украинского военного.
- Стало известно имя погибшего воина, которого российские наемники убили в Луганской области.