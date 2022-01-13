Боевики на Донбассе ранили украинского воина – в каком он состоянии

За прошедшие сутки, 12 января, на Донбассе зафиксировано 3 нарушение режима прекращения огня со стороны боевиков. Один раз оккупанты применили запрещенное Минском оружие.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Где стреляли
- В сторону Прицепиловки противник дважды открывал огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов.
- Вблизи Новозвановки оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из минометов калибра 120 мм.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.
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В результате действий боевиков один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование.
Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
Ситуация 13 января
По состоянию на 7 часов утра, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Раньше мы писали:
- Боевики ударили вблизи Новотошковского на Донбассе, погиб украинский военный.
- Стало известно имя погибшего воина, которого российские наемники убили в Луганской области.