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Боевики на Донбассе ранили украинского воина – в каком он состоянии

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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13 января, 07:16
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Оккупанты дважды открыли огонь в течение суток и применяли запрещенное вооружение
Жизни раненого военного ничего не угрожает.
Жизни раненого военного ничего не угрожает. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 12 января, на Донбассе зафиксировано 3 нарушение режима прекращения огня со стороны боевиков. Один раз оккупанты применили запрещенное Минском оружие.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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Где стреляли

  • В сторону Прицепиловки противник дважды открывал огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов.
  • Вблизи Новозвановки оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из минометов калибра 120 мм.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.

Раненый военный

В результате действий боевиков один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование.

Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

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Ситуация 13 января

По состоянию на 7 часов утра, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

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