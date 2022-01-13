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Бойовики на Донбасі поранили українського воїна – в якому він стані

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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13 січня, 07:16
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Окупанти двічі відкрили вогонь впрововж доби та застосовували заборонене озброєння
Життю пораненого військового нічого не загрожує.
Життю пораненого військового нічого не загрожує. / Фото: Колаж: Сьогодні

Упродовж минулої доби, 12 січня, на Донбасі зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків. Один раз окупанти застосували заборонену Мінськом зброю.

Про це повідомили у пресцентрі ООС.

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Де стріляли

  • У бік Причепилівки противник двічі відкривав вогонь з ручних та станкових протитанкових гранатометів.
  • Поблизу Новозванівки окупанти обстрілювати позиції українських захисників з мінометів калібру 120 мм.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Поранений військовий

Внаслідок дій бойовиків один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове травмування.

Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

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Ситуація 13 січня

Станом на 7 годину ранку, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

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