Бойовики на Донбасі поранили українського воїна – в якому він стані

Упродовж минулої доби, 12 січня, на Донбасі зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків. Один раз окупанти застосували заборонену Мінськом зброю.
Про це повідомили у пресцентрі ООС.
Де стріляли
- У бік Причепилівки противник двічі відкривав вогонь з ручних та станкових протитанкових гранатометів.
- Поблизу Новозванівки окупанти обстрілювати позиції українських захисників з мінометів калібру 120 мм.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
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Поранений військовий
Внаслідок дій бойовиків один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове травмування.
Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.
Ситуація 13 січня
Станом на 7 годину ранку, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Раніше ми писали:
- Бойовики вдарили поблизу Новотошківського на Донбасі, загинув український військовий.
- Стало відомо ім'я загиблого воїна, якого російські найманці вбили на Луганщині.